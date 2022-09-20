محافظ شمال سيناء يلتقى مدير مركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة

شمال سيناء ـ محمد حسين

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على أهمية التعاون بين المحافظة ومركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، جاء ذلك خلال استقباله اليوم الثلاثاء، للدكتور صلاح خليل مدير مركز تحديث الصناعة بوزارة التحارة والصناعة (بحضور العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة وممثلى الجمعيات الأهلية بالمحافظة) إلى أهمية دور المركز في دعم المحافظة والجمعيات الأهلية بها في دعم المنتجات وتسويقها داخليا وخارجيا.

وأشار الدكتور صلاح خليل مدير مركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة إلى ضرورة إحداث طفرة في المنتجات السيناوية من خلال الجمعيات الأهلية وتوظيف الإمكانيات المتاحة للمنتجات اليدوية، وكذلك التركيز على إدارة المشروعات وكذا على عملية الاكتفاء الذاتى داخل كل جمعية، وخلق جزء من التراث المصرى ليتم تحويله إلى منتج يخدم السوق المحلى.

وعقد العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة اجتماعا مع الدكتور صلاح خليل مدير مركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة بحضور على غيط مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى وممثلى الجمعيات الأهلية، وذلك لبحث آليات التعاون بين محافظة شمال سيناء ومركز تحديث الصناعه بوزارة التجارة والصناعة، والاستفادة من دعم المركز للجمعيات بالمحافظة.

وأشار الغندور إلى أن المركز ساند الكثير من المنتجين والجمعيات الأهلية وأصحاب الحرف، حيث كان المركز سببا في تقدم وازدهار هؤلاء المنتجين، ولم يتوقف المركز على الجمعيات فقط، ولكنه قام بدعم الشركات والمصانع.

وأكد الغندور على أنه لابد من استعداد الجمعيات للتطور والعمل على تحديث آليات العمل بها لإخراج منتج يسهل تسويقه، كما أشار إلى أنه لابد من الاهتمام بالأسر المضارة ومحدودة الدخل، حيث أنهم هم الأولى بالرعاية والدعم، مشيرا إلى أن الأعمال اليدوية تشكل التراث الأساسى للمنتج المصرى، ومؤكدا ضرورة زيادة المعروض منها وتخفيض السعر حتي يتمكن العارض من تسويقه بسهولة، وأنه سوف يتم إمداد العارضين بكوادر للتدريب الفنى ومساعدتهم فى المعارض، وضرورة التركيز على خلق منتج سهل التسويق.

وأشار على غيط مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى إلى أنه سيتم العمل من غد على تفعيل دور التسجيل للجمعيات بمركز تحديث الصناعة، وذلك للحصول على خدمات المركز ومن خلال النموذج الذى قدمه مدير مركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة.