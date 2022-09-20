محافظ شمال سيناء يعلن إنشاء 6 تجمعات تنموية بمركز نخل

شمال سيناء ـ محمد حسين

التقى اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بعدد من أطفال مدينة نخل بوسط سيناء، حيث أكد لهم على اهتمام القيادة السياسية بتنمية وتعمير سيناء خاصة منطقة وسط سيناء، بجانب الاهتمام بالأهالى.



وأشار المحافظ فى تصريحات له، إلى إنشاء 6 تجمعات تنموية بمركز نخل، كل تجمع يحتوى ما بين 100 إلى 120 أسرة من محافظات الوادى، موجها بالتبادل الثقافي ما بين أطفال نخل وأطفال الوادى.



وأعلن المحافظ تأسيس جمعية أهلية في مدينة نخل، بجانب تأسيس جمعية أخري في منطقة النثيلة، بحيث يصبح في مركز ومدينة نخل أكثر من جمعية أهلية، لاحتضان الأطفال وتنمية مهاراتهم.



وأعلن المحافظ عن قيام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء بتنظيم رحلة لأطفال نخل للتعرف على معالم محافظات القاهرة والإسماعيلية وبورسعيد، السياحية والثقافية والتاريخية، بجانب قيام مديرية الثقافة بتنفيذ برامج ثقافية للأطفال بنخل عن طريق القوافل الثقافية، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.



وأضاف علي غيط مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، إنه علي هامش لقاء المحافظ باطفال نخل، التقي مجلس إدارة جمعية نخل للتنمية المستدامة التابعة للمديرية.

وأعلن الدكتور مصطفى المالح رئيس مجلس ادارة جمعيه الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، عن توزيع 30 حقيبة مدرسية علي أطفال نخل بناء على توجيهات المحافظ، ضمن حملة العودة للمدارس.