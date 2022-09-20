اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 09:27 م
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محافظ سوهاج والسكرتير المساعد يلتقيان 157 مواطنا لبحث مطالبهم وشكواهم

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 08:24 م
محافظ سوهاج والسكرتير المساعد يلتقيان 157 مواطنا لبحث مطالبهم وشكواهم جانب من لقاء المواطنين
سوهاج عمرو خلف

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استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بمكتبه، اليوم، عددا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بديوان عام محافظة سوهاج، بشكل دوري، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي . 
 
 كما التقى اللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، عددا آخر من المواطنين واستمع إلى مطالبهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة اليوم ١٥٧ مواطن .
 
وقد تنوعت طلبات المواطنين بين طلبات علاج على نفقة الدولة، وطلبات خاصة بالتضامن الاجتماعي، وطلبات لذوي الإعاقة ما بين الحصول على كراسي متحركة، وأجهزة تعويضية، وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات خاصة بالمستثمرين، وطلبات أخرى متنوعة .
 
وقد تمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة الى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن، ووجه المحافظ باصطحاب بعض الحالات إلى مديريات القوى العاملة، والصحة، لتلبية مطالبهم، فيما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببحث بعض الطلبات، وتوفير إعانات عاجلة لبعض الطلبات الأخرى .
 
 
 

سوهاج

محافظ سوهاج

التضامن الاجتماعي

القوى العاملة



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