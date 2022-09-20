اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 09:27 م
أكرم القصاص
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محافظ الوادي الجديد يتفقد التشطيبات النهائية بمركز "إبداع" للتحول الرقمى بالخارجة

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 08:42 م
محافظ الوادي الجديد يتفقد التشطيبات النهائية بمركز "إبداع" للتحول الرقمى بالخارجة جولة المحافظ
الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

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تابع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، أعمال التشطيبات النهائية بمركز إبداع للتحول الرقمي الجاري إنشاؤه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالخارجة، ورافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وجهاد متولي رئيس المركز.
 
ووجه الزملوط بسرعة الانتهاء من إنشاء السور الخارجي للمركز، وتأثيث وتجهيز المقرات استعدادًا للافتتاح الرسمي ضمن خطة المحافظة للتحول الرقمي، كما وجه برفع كفاءة المنطقة المواجهة المخصصة لإنشاء دار حضانة لأطفال العاملات بمقر الديوان العام.

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