محافظ الوادى الجديد يوجه بإعفاء الطلاب ذوى الهمم من الرسوم والمصروفات الدراسية

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، بحصر أعداد جميع الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة على مستوى المحافظة لإعفائهم من كامل المصروفات والرسوم المدرسية، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي بالمحافظة.

جاء ذلك خلال تفقده لسير العمل بمركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بالخارجة، يرافقه جهاد متولي رئيس المركز، حيث تابع المحافظ إنتظام العمل بالعيادات الطبية ووحدات التأهيل المختلفة وحضانة الأطفال، وبدء تشغيل التجهيزات الطبية المستحدثة التي تم توفيرها بعيادات المخ والأعصاب والعلاج الطبيعي والسمنة.

ووجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من أعمال الإنشاءات بالمحال التجارية الجاري تنفيذها بسور المركز لتوفير المزيد من فرص العمل والخدمات لذوي الهمم من رواد المركز.