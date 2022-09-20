محافظ القاهرة يفتتح معرض الأسر المنتجة ويوزع 200 شنطة على طلبة المدارس

كتب سيد الخلفاوى

يفتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء، ، معرض الأسر المنتجة الذى تقيمه مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة بالتعاون مع الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية ، كما يوزع المحافظ الحقائب المدرسية على عدد من طلبة وطالبات المدارس من الأسر الأولى بالرعاية بحي الخليفة .

كما يفتتح محافظ القاهرة، أول حملة طبية يقيمها المعهد القومى للأورام للتوعية والكشف المبكر عن أورام الرئة بروضة السيدة زينب - ميدان أبو الريش - أمام مستشفي أطفال مصر - حي السيدة زينب .

وفى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة" أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه سيتم إقامة احتفالية كبرى يوم الجمعة القادم لتجهيز 400 عروسة بالتنسيق مع المجتمع المدني.

وأشار محافظ القاهرة أن هذا العدد من الفتيات اللائى تم تجهيزهن يعد الأكبر بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه سيتم منحهن الأجهزة الكهربائية بالكامل وبعض المفروشات وأدوات المطبخ .