محافظ القاهرة يدشن أول حملة للتوعية بأورام الرئة بالتعاون مع معهد الأورام

كتب سيد الخلفاوى

دشن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة ، حملة توعية مكبرة لسكان مشروع روضة السيدة زينب، بحضور الدكتور محمد عبد المعطي،عميد معهد الأورام، وفريق طبى من معهد الأورام.

وتعد أول حملة فى مصر للتوعية بصحة الجهاز التنفسي والكشف المبكر لأورام الرئة فى الفترة من 20 حتى 22 سبتمبر الجارى بمنطقة روضة السيدة - تل العقارب سابقا- وتستمر الحملة من 11 صباحا حتى 5 عصرا.

وتهدف الحملة إلى التوعية الصحية لأهالى روضة السيدة والمناطق المجاورة والكشف على صحة الرئة وعمل أشعة مقطعية إذا لزم الأمر والتعافى من الإدمان والتوقف عن التدخين بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ويتم توعية المواطنين بخاطر الإدمان وكيفية الوقاية .

وقال محمد عيد، مدير مشروع روضة السيدة، إن منطقة روضة السيدة تشهد حملة مكبرة اليوم وعلى مدار 3 أيام بحضور محافظ القاهرة لتقديم خدمة للمواطنين والكشف عليهم وإجراء اللازم ، وإذا تطلبت الحالة النقل إلى معهد الأورام لإجراء فحوصات أو تلقى علاج يتم اتخاذ ما يلزم من أجل سلامة المواطنين وذلك بالتعاون مع معهد الأورام، كما يتم تنظيم أنشطة ترفيهية للأطفال وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على سلامتهم والابتعاد عن اى سلوكيات خاطئة .

من ناحية اخرى افتتح محافظ القاهرة معرض الأسر المنتجة الذى تقيمه مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بالتعاون مع الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية ، وكذلك توزيع الحقائب المدرسية على عدد من طلبة وطالبات المدارس من الأسر الأولى بالرعاية بجمعية المبرة الإجتماعية بحي الخليفة .