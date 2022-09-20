محافظ القاهرة: معرض الأسر المنتجة يوزع 200 شنطة مدرسية على الأولى بالرعاية

كتب سيد الخلفاوى

افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة معرض الأسر المنتجة الذى تقيمه المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى والاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بحى الخليفة .

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تعمل بالتعاون مع الجهات المختلفة والجمعيات والمؤسسات الأهلية من أجل تنفيذ مبادرة " حياة كريمة " التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية من خلال العمل على التدريب على إنشاء مشروعات صغيرة ، كما تحرص على إقامة المعارض للترويج لتلك المشروعات.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة حريصة على إقامة مثل هذه المعارض من أجل تحفيز الأسر على إقامة مشروعات خاصة بهم وتشجيعهم على تبنى فكر ريادة الأعمال من أجل تعظيم الاستفادة من الطاقات والمهارات الموجودة لديهم لتوفير دخل مناسب ، باعتبار ذلك عنصر أساسى في تنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي تقوم بها الدولة ومن أجل المساهمة فى القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل مناسبة .

تضمن المعرض منتجات الحفر على الجلود والمشغولات النحاسية وأعمال الكروشيه والتريكو وصناعة الحقائب والمفروشات المقدمة من عدد من العارضين من بينهم جمعية محاربات مرض السرطان ، وفتاة كفيفة تصنع الحقائب بجودة عالية .

كما شهد محافظ القاهرة تدشين مبادرة " أهلا مدرستي " التي تقدمها محافظة القاهرة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى والمجتمع المدنى في اطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث قام المحافظ بتوزيع 200 شنطة مدرسية علي الأسر الأولى بالرعاية من المرحلة الابتدائية حتى الثانوى.

وأشار محافظ القاهرة أن هذه المبادرة تستهدف قيام 38 إدارة اجتماعية بتوزيع 200 ألف شنطة مدرسية على الأسر الأولى بالرعاية بكافة أحياء العاصمة ، بالاضافة الي نشر معارض بيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة في كافة الأحياء للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور .

وأكد محافظ القاهرة على أنه سيتم التنسيق بين مديريتي التربية والتعليم والتضامن الإجتماعى والمجتمع المدنى لسداد المصروفات المدرسية للطلاب غير القادرين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم حرمان أي طالب غير قادر على دفع المصروفات من العملية التعليمية .

وأكد محافظ القاهرة ان الدولة حريصة على توفير اقصى رعاية للمواطنين خاصة الأسر الأولى بالرعاية .

شهد الحفل المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد ، ود.أحمد عبد الرحمن مدير مديرية التضامن الاجتماعي ، وعز الدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية وعدد من قيادات المحافظة .