محافظ الشرقية يسلم شهادات إتمام الدورة التدريبية لفريق عمل التنمية الاقتصادية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الاستراتيجية الاقتصادية للمحافظة تهدف إلى إعداد قاعدة بيانات موضح بها وصف تفصيلي لكل قطاع تنموي، وتحديد الميزة التنافسية لكافة القطاعات المختلفة، وتحديد أولويات برامج ومشروعات التنمية، وجاهزية المحافظة للتقدم بالمشروعات ذات الأولوية للجهات المانحة (حكومية – خاصة – خارجية) وإعداد كوادر بشرية من موظفي المحافظة قادرة على إجراء الإستراتيجية الإقتصادية وتحقيق حياة أفضل للمواطنين.

جاء ذلك خلال مشاركته احتفالية تسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية للمرحلة الأولي لفريق عمل التنمية الاقتصادية المُشارك في إعداد الخطة الإستراتيجية الإقتصادية لمحافظة الشرقية في حضور الدكتور حسام يونس استشاري التنمية الإقتصادية بوزارة التنمية المحلية والدكتور إبراهيم مصطفي استشاري المجالس الإقتصادية بمشروع قوى عاملة مصر والدكتور أحمد مجدي مسؤول برنامج التنمية الإقتصادية بوزارة التنمية المحلية والمنسق الفني لمشروع قوي عاملة مصر والدكتورة ناهد مصطفى الخبير الوطني للتخطيط الإستراتيجي وتنمية الموارد البشرية وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

وأوضح محافظ الشرقية أن المحافظة قطعت شوطًا كبيرًا لمعالجة الثغرات التى كانت تمثل عائقاً أمام تنفيذ مخططات التنمية الاقتصادية، مشيدًا بأداء فريق عمل المحافظة المشارك فى إعداد الاستراتيجية الاقتصادية، ودوره فى تنفيذ الخط المستقبلية بما يعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

وأشار محافظ الشرقية إلى قيام المحافظة بإجراء مقابلات واختبارات للمرشحين لتولي القيادات الوسطى والمناصب القيادية والإشرافية وإعداد كوادر الصف الثاني والثالث وتأهيلهم تمهيداً لتصعيدهم لتولي المناصب القيادية تدريجياً , لافتاً إلى أنه من المقرر تنظيم دورات تدريبية في مختلف التخصصات لرفع كفاءتهم بما يُتيح لهم إدارة المنظومة بشكل سليم.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد مجدى مسئول برنامج التنمية الاقتصادية بوزارة التنمية المحلية والمنسق الفني لمشروع قوى عاملة مصر أن المحافظة تمتلك إمكانيات كبيرة ومقومات هائلة وقوى بشرية مدربة على تنفيذ الخطط المستقبلية لتعظيم التنمية الإقتصادية في شتي المجالات منوهاً إلى أن الوفد قام بزيارات ميدانية لعدد من المشروعات الإستثمارية والإنتاجية بالمحافظة أفرزت الكثير من الإيجابيات بالإضافة إلى التعاون والتنسيق وتوفير قاعدة بيانات مدققه من أعضاء فريق العمل المشارك بالمحافظة ومن المقرر أن نقوم بنقل خبرات الفريق التدريبي بالمحافظة إلى المحافظات الأخرى.

كما قدم مسئول برنامج التنمية الاقتصادية بوزارة التنمية المحلية والمنسق الفني لمشروع قوى عاملة مصر الشكر لمحافظ الشرقية وللجهاز التنفيذى على ما لمسوه خلال زيارتهم للمواقع بالمحافظة من استعداد لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية لتحقيق المرجو منها، مشيدًا بدور العلاقات العامة والإعلام لحسن الاستقبال وإجراء التغطية الإعلامية اللازمة لزيارة الوفد بعدد من المواقع بالمحافظة وكذا تسليط الضوء علي مجهودات المحافظة في إعداد الخطة الإستراتيجية الإقتصادية والتي من المؤكد أن تساعد في دفع عجلة التنمية والبناء وتوفير فرص عمل للشباب.

وكان محافظ الشرقية قد عقد اجتماعاً مع وفد التنمية الإقتصادية بوزارة التنمية المحلية، وذلك لبحث آليات استكمال أعمال المسح الاقتصادى تمهيدًا لإعداد المسودة الأولى من المسح الاقتصادى للمحافظة وإعداد الخطة الاستراتيجية الاقتصادية لمحافظة الشرقية.