محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العليا للمواقف ولجنة تقييم المشروعات

فريق المحافظات

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال اللجان المُشكلة بالقرار رقم 11738 لسنة 2022 لإجراء المقابلات والاختبارات اللازمة للمرشحين من التقسيمات التنظيمية بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة بالمراكز والمدن والأحياء والقرى بدائرة المحافظة، لإعداد وتأهيل كوادر الصف الثاني والثالث بتولي القيادات الوسطى / المناصب القيادية والإشرافية لتحسين مستوى الأداء وتطوير منظومة العمل بما ينعكس علي تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.



وأكد محافظ الشرقية أن هذه الاختبارات تأتى تفعيلاً لسياسة الإصلاح الإدارى التى تنتهجها الدولة وتنفيذاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بإعداد كوادر الصف الثاني والثالث وتدريب القيادات الوسطى وتأهيلها ونقل الخبرات إليها بما يتيح تصعيدها للمناصب القيادية تدريجياً لرفع كفاءة الجهاز الإدارى وصولا لتحقيق التنمية الشاملة.



ومن جانبه أشار سعد الفرماوى السكرتير العام إلى أن إجمالى عدد المرشحين لشغل الوظائف الإشرافية والوظائف التكرارية بالديوان العام والمراكز والمدن والوحدات المحلية 434 مرشحا.



وأضاف السكرتير العام أن اللجان المشكلة قامت باختبار المرشحين لاختيار الأكفأ والأنسب من خلال التعرف على الإمكانيات البشرية للمرشح لشغل الوظيفة ومدى قدرته على تقديم الأفضل لتحسين منظومة العمل وضبط الأداء وكذلك اختبار السمات الشخصية ومهارات الاتصال وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة إتخاذ القرار وكذلك التعرف علي رؤيته لتطوير منظومة العمل.



كما ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماع اللجنة العليا للمواقف لبحث ومناقشة عدد من الطلبات المقدمة من السائقين وأصحاب سيارات الأجرة الخاصة بتغيير خطوط السير وإستبدالها ووضع لوحات معدنية لسيارات أجرة تعمل بدون لوحات، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء و رئيس مباحث المرور، ومدير الإدارة العامة للمواقف ومديري الإدارات الفرعية بالمراكز والمدن ونقيب السائقين.



وطالب محافظ الشرقية نقيب السائقين بتفعيل دور النقابة وعقد اجتماعات شهرية مع سائقى سيارات الأجرة للتأكيد عليهم بالالتزام بقواعد المرور وخطوط السير الممنوحه لهم وعدم مخالفة القانون، مؤكداً أن كل سائق له حقوق وعليه واجبات يجب أن يلتزم بها، ودورنا كجهاز تنفيذى توفير كل أوجه الدعم والرعاية للسائقين للحفاظ على إستقرارهم المجتمعي والمعيشي.



وقال المحافظ إنه حال وقوع حادث سير نتيجة مخالفة السائق لقواعد السير السليمة أو العبور من معبر مخالف طبقاً لنتيجة التحقيقات سيتم سحب رخصة السائق المتسبب في الحادث وإلغاء ترخيص السيارة ، بالإضافة إلى إلغاء 10 التراخيص لـ 10 سيارات من الموقف التابع له السائق ، مؤكداً أن المسئولية مشتركة وعلى الجميع أن يلتزم بتطبيق القانون للحفاظ على أرواح المواطنين.



وترأس غراب أيضا اللجنة التنفيذية لتقييم المشروعات الخاصة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية بالمحافظة، وذلك للتعرف على المشروعات المقدمة من الجهات المشاركة في تنفيذ المبادرة والتي تهدف إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والحفاظ علي الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي والحد من التلوث.



وأكد المحافظ خلال الإجتماع على سرعة الانتهاء من مراجعة وتقييم تلك المشروعات طبقاً للإشتراطات واللوائح المقررة لإختيار المشروعات المطابقة لإشتراطات اللجنة المنظمة والتي تحقق التنمية المستدامة ، بالإضافة إلى التأكيد على إعداد ورقة عمل عن دور كل قطاع ومجهوداته في تحسين جودة الهواء وتقليل الإنبعاثات الضارة والتعامل مع تحديات التغير المناخي والبيئة تقدم بإسم المحافظة في مؤتمر تغير المناخ (COP27) والمُقرر استضافته في الفترة من 7 - 18 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.



حضر الإجتماع المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ والدكتورة ناهد مصطفى الخبير الوطني للتخطيط الإستراتيجي وتنمية الموارد البشرية والمهندس ماهر الشناف مدير إدارة شئون البيئة والدكتور مجدي الحصري رئيس جهاز شئون البيئة والدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية ومندوب عن مديرية الزراعة.



























