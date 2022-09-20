محافظ الشرقية: تنفيذ 5 مشروعات خدمية وتنموية بتكلفة 39 مليون جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات خدمية وتنموية بقطاعي الأبنية التعليمية والإسكان بمراكز ( أبو حماد - منيا القمح - ههيا - كفر صقر - أولاد صقر ) بتكلفة 38 مليون و 800 ألف جنيه.

ولفت غراب إلى أن شهر سبتمبر الجاري سيشهد افتتاح 42 مشروع في قطاعات ( مياه الشرب و الصرف الصحي – الأبنية التعليمية – الكهرباء – الإسكان – الطرق والكباري) بتكلفة مليار و795 مليون جنيه ، وذلك في إطار إحتفالات المحافظة بعيدها القومي لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتُسهم في إحداث التنمية الشاملة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

وأكد المحافظ، فى بيان له،أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعي جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد وكذلك المشاركة في بناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها.

وأوضح محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء نفق مشاه أسفل السكة الحديد بمدينة ههيا بتكلفة 10 مليون و100 ألف جنية ليمثل محوراً مرورياً جديداً يُساهم في فك الإختناقات المرورية داخل المدينة ويعمل على تفادي حوادث القطارات للحفاظ على أرواح المواطنين ، وكذلك الانتهاء من أعمال إنشاء مجمع خدمات عزبة التل بمركز كفر صقر بتكلفة 700 ألف جنية للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة كبار السن وتوفيراً للوقت والجهد.

أضاف المحافظ أنه في قطاع الأبنية التعليمية تم الإنتهاء من إنشاء إدارة أولاد صقر التعليمية بتكلفة 7 مليون و 200 ألف جنية و الإنتهاء من أعمال الإحلال الجزئي لعدد 53 فصل بمدرسة أبو حماد الثانوية الصناعية بتكلفة 13 مليون و 700 ألف جنيه وكذلك الإنتهاء من أعمال إنشاء مدرسة النعامنه الثانوية بعدد 12 فصل وبتكلفة 7 مليون و 100 ألف جنيه وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.