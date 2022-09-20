محافظ الدقهلية: رفع 288 طن قمامة و25 طن أتربة من الشوارع والميادين

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على استمرار تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق المنطقة المركزية "مدينة المنصورة وضواحيها" من خلال معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة.

وقال "مختار" إنه تم رفع 288 طن قمامة و25 طن أتربة من الشوارع والميادين والحدائق العامة والطرق الرئيسية بالمنطقة المركزية بمشاركة 92 معدة تابعة لجهاز نظافة وتجميل المنصورة.

ومن جانبه، أوضح المحاسب نادر محي الدين رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها أنه تم التنسيق مع رحاب المزين رئيس مركز ومدينة المنصورة والمحاسب متولي عبد العال رئيس حي غرب المنصورة والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة ونوابهم ليتم تنفيذ حملات قطاع النظافة والتجميل والإنارة والتشجير لتشمل جميع القطاعات بالمنطقة المركزية.

وأشار إلى أنه تم بالفعل المرور علي جميع القطاعات منها شارع الجيش وشارع الجمهورية وشارع المشاية وشارع الثانوية وشارع الترعة وامتداد شارع جيهان وشارع الجلاء وشارع مستشفي الصدر وشارع النخلة وشارع بورسعيد وشارع كلية الآداب ومنطقة الجامعة وشارع عبد السلام عارف ومنطقتي سندوب والمجزر وشارع العبور وشارع قناة السويس وشارع سعد زغلول ومناطق قلونجيل وتوريل والدراسات وجديلة وعزبة الشال، كما شملت الأعمال غسيل البلدورات والأرصفة بشارع عبد السلام عارف وشارع الجيش وغسيل مجمع مدارس الجلاء واعلي كوبري سندوب، كما تم تطهير بيارات الأمطار بشارع المشاية وشارع الجيش وشارع جيهان وفي مجال التجميل والتشجير تم تهذيب الاشجار وزراعات الاحوض بشارع الجيش وبمحيط تمثال رمسيس وبجوار مساكن مشعل وفي مجال الإنارة تم مراجعة الأعمدة وتدعيم الإنارة بشارع سعد زغلول وسعد الشربيني وشارع جمعية الشبان المسلمين وتفريعاته.

وقال إن المعدات المشاركة في الحملات شملت سيارات نقل قلاب حمولة مابين 5و10و20طن ومكابس و4لودرات بوكيت و2 لودر كبير و2سيارة مكنسية و2سيارة كهرباء و6 سيارات صغيرة حمولة نصف طن و2سيارة مياة لري الجزر الوسطي حمولة 10و12متر مكعب، واضاف ان العمل قد استمر حتي الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

وأكد محافظ الدقهلية على المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.

فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.