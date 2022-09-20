محافظ الدقهلية: اعتماد طرح إنشاء 31 مدرسة جديدة وصيانة وتطوير 46 آخرى

الدقهلية فريق محافظات

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اعتماد طرح 31 مدرسة منها إنشاء جديد وإحلال كلى وجزئى وتعلية وتوسعة بتكلفة تقديرية 250 مليون جنيه، وأيضا طرح صيانة وتطوير ورفع كفاءة 46 مدرسة اخرى بمراحل التعليم المختلفة بتكلفة 100 مليون جنيه بنطاق المحافظة هذا العام وذلك بإجمالى عدد "77" مدرسة بتكلفة اجمالية تقديرية 350 مليون جنيه بمراكز ومدن وقرى الدقهلية،

وقال "مختار" أن المحافظة بجميع أجهزتها حريصة دائما على التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المركزية لتحقيق مطالب واحتياجات مواطنى الدقهلية فى كافة قطاعات المرافق والخدمات وفى مقدمتها المدارس بهدف العمل على تقليل كثافات الفصول وتحقيق الجودة فى التعليم بمراحلة المختلفة على مستوى المحافظة.

ومن جانبه اوضح المهندس هشام عطية، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية، أن المدارس الجديدة التى تقرر إنشاءها أو إحلالها أو توسعتها وتعليتها بمراكز المحافظة تتضمن، فى مركز ميت غمر، توسعة مدرسة الحاج على أبو عايشه الإعدادية بقرية جصفا، وتوسعة مدرسة محمد هاشم النقيب الإعدادية بكفر سرنجا، وإنشاء مدرسة مأمون عامر الثانوية بقرية ميت يعيش، والإحلال الكلى لمدرسة ميت الفرماوى التجارية بقرية ميت الفرماوى، وإنشاء مدرسة عبد الله محمد عامر للتعليم الأساسى بكفر عبد الله على، وإنشاء مدرسة الحاج عبده أبو عايشه الابتدائية بقرية جصفا، وإنشاء مدرسة دكتور محمد اسماعيل عبده للتعليم الأساسى بقرية دنديط، وإنشاء مدرسة كفر المحمدية للتعليم الأساسى بقرية جصفا، والإحلال الكلى لمدرسة القومية العربية الابتدائية بقرية دماص، والإحلال الجزئى لمدرسة الشهيد شحته درويش السيد الابتدائية بقرية كفر الشيخ هلال، وفى مركز بلقاس تتضمن الأعمال الإحلال الجزئى لمدرسة الزهراء للتعليم الأساسى بقرية الزهراء، وتوسعة مدرسة دملاش الابتدائية بقرية دملاش، وتوسعة مدرسة زيان الابتدائية بقرية زيان، وتوسعة مدرسة المعصرة الابتدائية بقرية المعصرة، وتوسعة مدرسة 49 حفير للتعليم الأساسى بالرياض وفى مركز أجا تتضمن الأعمال توسعة مدرسة الشهيد محمود طه ابراهيم بقرية طنامل الشرقى وإنشاء مدرسة فيشا بنا الابتدائية بقرية فيشا بنا، وتوسعة مدرسة شيوة الشرقية للتعليم الأساسى بقرية شيوة الشرقية، وتوسعة وتعلية مدرسة الشهيد محمد احمد شتا الابتدائية بقرية نوسا البحر، وتوسعة مدرسة ميت أبو الحارث للتعليم الأساسى بقرية ميت أبو الحارث، وفى مركز السنبلاوين تتضمن الأعمال الإحلال الكلى لمدرسة السلام الابتدائية بقرية الروضة، وتوسعة مدرسة الزهايرة الثانوية بقرية الزهايرة، وتوسعة مدرسة شبرا قبالة الابتدائية بقرية شبرا قبالة، والإحلال الكلى لمدرسة طرانيس العرب الابتدائية بقرية طرانيس العرب، والإحلال الكلى كفر محمد الشناوى الابتدائية بقرية كفر محمد الشناوى، وإنشاء مدرسة اسماعيل مظهر للتعليم الأساسى، وتوسعة مدرسة البلامون الثانوية بقرية البلامون، وإنشاء مدرسة السعيد عبد العظيم الابتدائية بقرية الشعالة، وإنشاء مدرسة الشيخ رفعت سالم الإعدادية بقرية أبو شلوبه، وفى مركز المنزلة تتضمن الأعمال توسعة مدرسة أبو الاخضر الابتدائية 2 بقرية أبو الاخضر، وتوسعة مدرسة الحاج حسن عامر الثانوية بقرية الفروسات،

وفى ذات السياق اضاف مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية أن أعمال الصيانة والتطوير ورفع الكفاءة للمدارس بمراكز ومدن المحافظة تشمل، فى مركز ومدينة المنصورة تتضمن الأعمال، مدرسة المنصورة للتعليم الأساسى، مدرسة احمد لطفى السيد الابتدائية بعزبة الشال، ومدرسة ميت مزاح الابتدائية بقرية ميت مزاح، ومدرسة النزهة الإعدادية المشتركة بقرية النزهة، ومدرسة المنصورة الثانوية العسكرية، ومدرسةشريف فتوح القماش الثانوية، ومدرسة جمال عبد النبى محمد السعودى للتعليم الأساسى بكوم بنى مراس، ومدرسة شاوة الإعدادية بقرية شاوة، وفى مركز ومدينة دكرنس تشمل الأعمال مدرسة على مبارك الثانوية، ومدرسة ميت سويد الابتدائية بقرية ميت سويد، ومدرسة منشية عبد الرحمن الإعدادية بقرية منشأة عبد الرحمن، وفى مركز ومدينة منية النصر تشمل الأعمال مدرسة فاروق عبد النبى الابتدائية، ومدرسة كفر قنيش الابتدائية، وفى مركز ومدينة نبروه تتضمن الأعمال مدرسة الأندلس الابتدائية بقرية نشا، وفى مركز ومدينة المنزلة تتضمن الأعمال مدرسة المنزلة الرسمية للغات، ومدرسة عرفات شلباية بعزبة شلباية، وفى مركز ومدينة الجمالية مدرسة العبادلة للتعليم الأساسي، وفى مركز ومدينة تمى الامديد مدرسة السمارة الإعدادية بقرية السمارة، وفى مركز ومدينة السنبلاوين تتضمن الأعمال صيانة وتطوير مدرسة المقاطعة الثانوية بقرية المقاطعة، ومدرسة الشهيد مصطفى عبده الإعدادية الإعدادية بقرية طماى الزهايرة، ومدرسة ميت غراب الابتدائية بقرية ميت غراب، ومدرسة العزاوى للتعليم الأساسى بقرية العزاوى، ومدرسة الفتح للتعليم الأساسى بقرية الفتح، ومدرسة شبراهور الإعدادية المشتركة بقرية شبرا هور، ومدرسة الحصاينة الإعدادية بقرية الحصاينة، وفى مركز ومدينة بلقاس تتضمن الأعمال مدرسة الشوامى وابو دشيشة الإعدادية بقرية الشوامى، ومدرسة 28 حفير شهاب الدين بحفير شهاب الدين، ومدرسة أبو طه الإعدادية بقرية أبو طه، ومدرسة البلاقسة الإعدادية بقرية البلاقسة ومدرسة الدولتلى الإعدادية بقرية الدولتلى ومدرسة الشهيد محمد الجمال الابتدائية بمنشاة السماحية، ومدرسة على عبد القادر العطار الإعدادية بنين ببلقاس، وفى مركز ومدينة ميت غمر تتضمن أعمال الصيانة والتطوير، مدرسةالبوها الابتدائية بقرية البوها، ومدرسة دنديط الابتدائية بقرية دنديط، ومدرسة كفر ميت العز الإعدادية بقرية ميت العز، ومدرسة فوزى، العرنوس1 بقرية المعصرة، ومدرسة اتميدة الابتدائية الجديدة بقرية اتميدة، وفى مركز ومدينة اجا تتضمن الأعمال، مدرسة البقلى للتعليم الأساسى بمنشاة البقلى، مدرسة د. على حجازى الإعدادية بقرية شنيسة، ومدرسة منشاة عبد النبى الابتدائية المشتركة بقرية منشأة عبد النبى، ومدرسة كفر الشراقوة الابتدائية بقرية كفر الشراقوة، ومدرسة اللاوندى الابتدائية بقرية اللاوندي، وفى مركز ومدينة طلخا تتضمن الأعمال مدرسة دميرة الابتدائية المشتركة بقرية دميرة، ومدرسة الشهيد بيومى الشافعى بقرية ميت نابت، و مدرسة طلعت حرب الابتدائية، وفى مركز ومدينة بنى عبيد، مدرسة اليوسيفية الابتدائية بقرية اليوسيفية.

وأشاد "مختار" بجهود وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية فى نطاق محافظة الدقهلية من خلال طرح هذا العدد الكبير من المدارس بمراكز ومدن وقرى المحافظة بما يلبى احتياجات ومطالب ابناء المحافظة ويساهم بشكل كبير فى خفض كثافة الفصول ويحقق جودة التعليم والارتقاء بالعملية التعليمية. على مستوى المحافظة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء للاهتمام بإنشاء مدارس جديدة وضرورة رفع كفاءة المدارس القائمة لتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بالعملية التعليمية، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن بالمحافظات ففى الدقهلية وفى إطار التعاون والتنسيق القائم بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وكلا من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، واللواء مهندس يسرى سالم رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية.