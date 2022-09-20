محافظ الجيزة يوجه برفع كفاءة محيط المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد

كتبت - مرام محمد

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، على ضرورة منع أية إشغالات أو معوقات للحركة المرورية بمحيط المدارس واتخاذ ما يلزم نحو تأهيلها لاستقبال العام الدراسى الجديد، والحرص على سرعة البت فى الحالات التى يتم رصدها من قبل المنظومة وسرعة معالجتها.

كما شدد اللواء أحمد راشد، بضرورة المتابعة الميدانية للمشروعات الجارية والتأكد من انتظام العمل بها دون أي معوقات، مكلفا رؤساء الأحياء والمراكز بالتواصل الدائم مع المواطنين لبحث الشكاوى وسرعة حلها وتشديد الرقابة لرصد المخالفات وإزالتها فى المهد والحفاظ على أعمال التطوير للشوارع والميادين والمحاور لضمان استدامتها.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ الدورى لمنظومة المتابعة الإلكترونية لرصد نقاط العمل التي بحاجة إلى تدعيم في بالأحياء والمراكز والمدن وبحث الشكاوى وسبل معالجتها.

واطلع المحافظ على مجهودات الأحياء والمراكز والمدن بالمنظومة والتى تضمنت أعمال إزالة لمخالفات بناء وتعديات على أراضى زراعية ورفع لإشغالات وتعديات للمحال والباعة الجائلين إلى جانب أعمال إنارة وتقويم للأعمدة ودفن لكابلات الكهرباء وإعادة الشئ لأصله وأعمال تجميل وتهذيب للأشجار وإزالة لأخرى تشكل خطورة على المارة وممتلكات المواطنين، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى وتركيب أغطية للبالوعات ورفع للمخلفات وناتج تطهير الترع ببعض القطاعات.

ووجه اللواء أحمد راشد، نوابه والسكرتير العام والمساعد بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة تنفيذ الأعمال وتوفير إحتياجاتهم من العمالة لتنفيذ الأعمال على أن يتم تدعيم دور الجمعيات الأهلية وشركات الجمع السكنى من المنازل خاصة بالقرى لمنع إلقاء المخلفات بالشوارع أو الترع والمرور الدورى للتأكد من سريان قرارات ترشيد إستهلاك الطاقة وإلتزام المحال بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حضر الاجتماع السادة إبراهيم الشهابى، وهند عبدالحليم نواب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير المساعد ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومدير المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.