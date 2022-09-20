محافظ أسيوط يناقش تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرى أبنوب والفتح وديروط وصدفا

أسيوط - هيثم البدرى

عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا لبحث ومناقشة تذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" وذلك ضمن خطة المحافظة للمتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات بالمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من أجل تقديم حياة أفضل لأهالينا بتلك القرى ليضاهي أسلوب حياة المواطنين بها نمط الحياة في المدن وتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة بين كافة الجهات لتوفير حياة كريمة للمواطنين بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات.

جاء ذلك بحضور العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة واللواء أركان حرب هشام درة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس عمر سيف النصر مدير عام ري أسيوط والمهندس صابر عبد الرؤوف مدير عام تنفيذ المشروعات بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندسة وفاء أحمد سيد مدير عام تنفيذ المشروعات بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا وتاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وسوزان محمد راضي منسق المشروع القومي لتطوير الريف المصرى بالمحافظة.

واستعرض محافظ أسيوط مع المسئولين نسب التنفيذ الفعلية لمشروعات الصرف الصحي بقرى مراكز ديروط وصدفا وأبنوب والفتح وبحث التحديات التي تعترض التنفيذ ووجه بسرعة تلافيها لضمان انتظام معدلات الانجاز كما ناقش مستجدات الأعمال بهدف دفع عجلة العمل والوقوف على الاحتياجات الفعلية وتذليل كافة العقبات لتحقيق المستهدف من تلك المشروعات، مؤكدًا أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهدا في تذليل أي عقبات تواجه الشركات المنفذة للمشروعات والانتهاء منها وفقًا للجداول الزمنية المحددة له.

وقال اللواء عصام سعد أن المحافظة تنفذ خطة طموحة وفقًا لتوجهات الدولة لتوصيل الصرف الصحي لجميع القرى حيث يجرى تنفيذ 153 مشروع صرف صحي منها 144 محطة رفع وعدد 9 محطات معالجة بتكلفة 15 مليار جنيه وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع موجهًا بضرورة التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة والقطاعات القائمة علي تنفيذ مشروعات المبادرة لوضع خطة محددة للانتهاء من الشبكات والخطوط ومحطات الرفع والمعالجة وفقًا للبرامج الزمنية المقررة.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الأولى بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.