محافظ أسوان يتابع جهود إزالة التعديات وأعمال النظافة.. صور

تأتى هذه الجهود بمختلف مراكز ومدن المحافظة والهادفة للمواجهة الحازمة لكل أشكال التعدى سواء المتعلقة بطواحين وكسارات الذهب للحفاظ على الموارد والثروات التعدينية والطبيعية، علاوة على الحالات الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو فى المهد، ولاسيما التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية.

ونظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى، حملة مكبرة استهدفت إزالة 5 حالات لطواحين وكسارات الذهب بدون ترخيص بقروى العباسية بمساحة 5515 م2، وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بإزالة حالة تعدى بمسطح 60 م2 بنطاق حى غرب.

وهو الذى توازى مع تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع مستوى أداء الخدمات المقدمة لأهالى حى شرق ، مع رفع التراكمات بنطاق حى الصداقة الجديدة، والمدينة الصناعية، وكذا بالسوق السياحى، وطرق وشوارع السماد والسيل الجديد والشادر القديم، بالتعاون مع شرطة المرافق بقيادة العميد محمد الجندى.

وتواكب مع ذلك قيام الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بتنفيذ أعمال النظافة العامة على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية بمنطقتى الموردة والخضيرى حيث تم رفع 38 طن تراكمات ومخلفات زراعية، بجانب تنفيذ أعمال الجمع المنزلى بمختلف أنحاء المدينة.