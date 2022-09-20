محافظة القاهرة: افتتاح شارع الأشراف فى احتفالات المولد النبوى

كتب سيد الخلفاوى

كشفت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، عن موعد افتتاح شارع الأشراف بحى الخليفة، الذى يضم عدد كبير من مزارات آل البيت، حيث من المقرر افتتاحه بالتزامن مع احتفالات المولد النبوى الشريف.

وأضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن شارع الأشراف يضم العديد من أضرحة ومقامات آل البيت وأحفاد النبى صل الله عليه وسلم، وهذ سبب تسمية الشارع بشارع الأشراف، به مسجد السیدة نفیسة، ومسجد السيدة رقية بنت علي بن أبي طالب، ومقام السيدة عاتكة عمة الرسول ومقام بن سيرين مفسر الأحلام ويرجع نسبه إلى أل البيت، ومقام محمد بن جعفر الصادق، ومسجد وضريح السيدة سكينة بنت الإمام الحسين، وضريح الملكة شجر الدر التى حكمت مصر 80 يوما، وفاطمة خاتون بنت محمد الأشرف بن قنصوة الغورى، والأشرف خليل، و بيت الكريتلية، وينتهى مسار آل البيت بمسجد السیدة زینب وهى الأماكن التى تجتذب محبى آل البيت من كافة أنحاء العالم.

ويتميز شارع الأشرف بطراز معماري تتضح فيه تفاصيل العمارة الفاطمية والأيوبية، المكسوة بالنقوش الإسلامية والمشربيات الخشبية، وقد تم تطوير العقارات بطول 600 متر وجارى الاستكمال حتى مسجد ابن طولون.