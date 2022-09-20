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محافظة الجيزة تتابع جاهزية المدارس للعام الدراسى الجديد بأوسيم

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 05:23 م
محافظة الجيزة تتابع جاهزية المدارس للعام الدراسى الجديد بأوسيم مدارس أوسيم
كتبت - مرام محمد

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أعلنت محافظة الجيزة، متابعة استعدادات المدارس بمركز ومدينة أوسيم، للعام الدراسي الجديد 2022-2023 والوقوف على الحالة العامة بها ورفع كفاءة محيط المدارس؛ للارتقاء بمستوى الخدمات العامة مع استقبال الموسم الدارسي الجديد.
 
جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمرور على المدارس؛ للوقوف على جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، وبمتابعة فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أوسيم.
 
وتستعد محافظة الجيزة، لاستقبال الطلاب في المدارس للعام الدراسي الجديد، الذي من المقرر أن ينطلق يوم 1 أكتوبر القادم 2022، بدخول مدارس (إنشاءات جديدة وتوسعات) الخدمة لأول مرة، وتجهيز المدارس والفصول والانتهاء من جميع أعمال الصيانة والإصلاحات التي تتم بالمدارس.
 
وتستقبل المحافظة، العام الدراسى الجديد بدخول 33 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة، تسهم فى توفير 562 فصلًا دراسيًا، بتكلفة بلغت 235،8 مليون جنيه، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية، وفقا لخطة الدولة نحو تطبيق أحدث النظم والوسائل فى التعلم وتفتيت الكثافات الطلابية بالمدارس بالبؤر الساخنة، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتحت قيادة أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.
 
 
المدارس تستعد للعام الدراسي الجديد
المدارس تستعد للعام الدراسي الجديد

 

مدارس اوسيم
مدارس اوسيم

 

مدارس أوسيم تستعد للعام الدراسى الجديد
مدارس أوسيم تستعد للعام الدراسى الجديد

 

متابعة جاهزية المدارس بمركز أوسيم
متابعة جاهزية المدارس بمركز أوسيم

 


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