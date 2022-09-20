محافظة الإسكندرية: إنجاز 70% من أعمال الرصف بحى شرق

الإسكندرية جاكلين منير

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل، بسرعة استكمال أعمال الرصف فى جميع الشوارع التى من المقرر رصفها ضمن الخطة الاستثمارية لأعمال الرصف لهذا العام، وذلك قبل المواعيد المحددة، مؤكدا أن المحافظة تعمل على رفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

وأوضح المحافظ أنه يتابع عن كثب نسب تنفيذ أعمال رصف الشوارع بجميع الأحياء؛ مضيفا أن نسبة إنجاز أعمال الرصف التى تتم فى شوارع حى شرق قد بلغت 70%، وذلك استجابة لمطالب أهالى حى شرق فيما يختص برفع كفاءة الطرق وترميم الشوارع المتهالكة بالحى، مؤكداً أنه تم تخصيص 20 مليون جنيه لرصف شوارع حى شرق.

ومن جانبها أشارت المهندسة أمل محمود إلى أن إجمالى أطوال الشوارع التى يتم رصفها ضمن الخطة الاستثمارية للطرق لهذا العام بحى شرق قد بلغت 2722 مترا، مضيفة أن مديرية الطرق قامت خلال الأشهر الماضية بتحديد 11 شارعا ليتم رصفهم بنطاق حي شرق وهم (شارع 4 رابط بين الهيلتون والنصر - وشارع 5 رابط بين الهيلون والنصر - وشارع 6 رابط بين الهيلتون والنصر- وشارع ادمون فرمون- وشارع محطة السوق من كوبرى الناموس حتى السكة الحديد - وشارع نزلة القلعة الرئيسي ومتفرعاته- و متفرع 1: بلوك 8- وتفرع 2: بلوك 13- ومتفرع 3: بلوك 14- ومتفرع 4: شارع الوحدة الصحية- ومتفرع 5: العزيز البديع) وقد تم الانتهاء بنسة 100% من 5 شوارع منهم وجاري استكمال الباقي.

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل، بسرعة استكمال أعمال الرصف فى جميع الشوارع التى من المقرر رصفها ضمن الخطة الاستثمارية لأعمال الرصف لهذا العام وذلك قبل المواعيد المحددة، مؤكدا أن المحافظة تعمل على رفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

وأوضح المحافظ أنه يتابع عن كثب نسب تنفيذ أعمال رصف الشوارع بجميع الأحياء؛ مضيفا أن نسبة إنجاز أعمال الرصف التي تتم في شوارع حي شرق قد بلغت 70%، وذلك استجابة لمطالب أهالي حي شرق فيما يختص برفع كفاءة الطرق وترميم الشوارع المتهالكة بالحي، مؤكداً أنه تم تخصيص 20 مليون جنيه لرصف شوارع حي شرق.

ومن جانبها أشارت المهندسة أمل محمود إلى أن إجمالى أطوال الشوارع التى يتم رصفها ضمن الخطة الاستثمارية للطرق لهذا العام بحي شرق قد بلغت 2722 متر، مضيفة أن مديرية الطرق قامت خلال الاشهر الماضية بتحديد 11 شارع ليتم رصفهم بنطاق حي شرق وهم (شارع 4 رابط بين الهيلتون والنصر - وشارع 5 رابط بين الهيلون والنصر - وشارع 6 رابط بين الهيلتون والنصر- وشارع ادمون فرمون - وشارع محطة السوق من كوبرى الناموس حتى السكة الحديد - وشارع نزلة القلعة الرئيسي ومتفرعاته- و متفرع 1: بلوك 8- وتفرع 2: بلوك 13- ومتفرع 3: بلوك 14- ومتفرع 4: شارع الوحدة الصحية- ومتفرع 5: العزيز البديع) وقد تم الانتهاء بنسة 100% من 5 شوارع منهم وجاري استكمال الباقي.