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ماكرون: تحدياتنا كثيرة ويجب أن نتفادى انهيار الأمن الجماعي

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 08:25 م
ماكرون: تحدياتنا كثيرة ويجب أن نتفادى انهيار الأمن الجماعي ماكرون
كتب أحمد عرفة

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ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلمة أمام أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال إيمانويل ماكرون، إن العالم يواجه خيار الحرب أو السلام.

وأضاف إيمانويل ماكرون خلال كلمته، أن الغزو الروسي لأوكرانيا يهدد الأمن العالمي، موضحا أن روسيا تسعى لضم واقتطاع مناطق في أوكرانيا.

ولفت الرئيس الفرنسى إلى أن إيمانويل ماكرون، إلى أن روسيا تعيد عهد الإمبريالية والاستعمار، متابعا: سنواصل دعم أوكرانيا للتصدي للغزو الروسي.

وقال إيمانويل ماكرون: تحدياتنا كثيرة ويجب أن نتفادى انهيار الأمن الجماعي، ولا ينبغي الاستسلام لأي محاولة لهدم النظام العالمي.

 


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