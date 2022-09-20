اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 02:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

ليز تراس تنفى وجود صفقة تجارية أمريكية قبل لقاء بايدن.. وتؤكد: الأولوية لأزمة روسيا

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 02:16 م
ليز تراس تنفى وجود صفقة تجارية أمريكية قبل لقاء بايدن.. وتؤكد: الأولوية لأزمة روسيا ليز تراس
كتبت ـ نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس "إنه من غير المرجح إبرام المملكة المتحدة اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة لعدة سنوات، وستكون أولويتنا الانضمام إلى الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ، التى تضم 11 دولة، بما في ذلك أستراليا وكندا وسنغافورة، فضلا عن إبرام صفقات مع دول الخليج والهند".

 

وأضافت ليز تراس فى تصريح لها قبل أول اجتماع مرتقب مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في نيويورك، بحسب ما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية أن "التركيز الأول خلال المحادثات المرتقبة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن غدا في الأمم المتحدة سيكون على الأمن العالمي، والعمل مع الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين للتعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية".

 

وقالت الصحيفة أن تصريحات تراس تعتبر أول اعتراف من الحكومة البريطانية بعدم وجود أي فرص للتوصل لاتفاق بشأن صفقة تجارية ثنائية مبكرة مع أمريكا، التى تعد أكبر شريك تجارى لها، على الرغم من أن مؤيدى "بريكست" يرون أن أحد فوائد مغادرة الاتحاد الأوروبي هو التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة.

 

توترت علاقات تراس مع الرئيس الأمريكى بالفعل بسبب تهديداتها كوزيرة للخارجية لتمزيق ترتيبات التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أيرلندا الشمالية، وحذر بايدن من أنه لا ينبغى تقويض السلام فى المنطقة بسبب الخلاف وكان مترددًا في إبرام صفقة تجارية مع المملكة المتحدة نتيجة لذلك.

 

حاول المسؤولون البريطانيون فصل المسألتين وسلطوا الضوء على الصفقات التجارية المصغرة الموقعة مع الولايات الفردية ، بما في ذلك إنديانا ونورث كارولينا، لتعزيز التجارة عبر المحيط الأطلسي.

 

فى البيت الأبيض العام الماضى، تبددت آمال بوريس جونسون فى إبرام صفقة تجارية مبكرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بعد أن أوضح بايدن علنًا أنها ليست مطروحة على البطاقات.


الولايات المتحدة

اخبار أمريكا

بريطانيا

ليز تراس

الاتحاد الأوروبي

بريكست



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة