اليوم السابع
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لوجانسك: نعتزم دعوة الدول المحايدة لمراقبة الاستفتاء حول الانضمام لروسيا

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 06:00 م
لوجانسك: نعتزم دعوة الدول المحايدة لمراقبة الاستفتاء حول الانضمام لروسيا لوجانسك - أرشيفية
وكالات

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أعلن رئيس مكتب تمثيل لوجانسك في روسيا، روديون ميروشنيك، أن قيادة لوجانسك تعتزم دعوة الدول الأجنبية غير المنحازة لإرسال مراقبين إلى الاستفتاء حول الانضمام إلى روسيا. 


وقال ميروشنيك: "سوف نناشد الدول، التي تهتم بكل هذه العمليات والتي تنظر بعقل منفتح إلى ما يحدث معنا، لإرسال مراقبين إلى الاستفتاء". 


وأضاف: "سنرحب بحضورهم في تصويتنا حتى يشاهدوا بأنفسهم بأن الأشخاص، الذين يعيشون في دونباس، مصممون بالفعل على اتخاذ قرار صريح وواعي للانضمام إلى روسيا الاتحادية".


كانت الغرف العامة فى لوجانسك تقدمت أمس بمبادرة بتنظيم استفتاء شعبي فوري للانضمام إلى روسيا.


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