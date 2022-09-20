لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة مدير إدارة بجامعة المنوفية تختتم أعمالها

المنوفية - محمد فتحى

اختتمت اللجنة العليا لإجراء مقابلات شخصية للمتقدمين للندب على وظيفة مدير إدارة بمختلف كليات وإدارات جامعة المنوفية أعمالها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وعضوية نائبا رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث والدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب، والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، والدكتور عبد الرحمن الباجورى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق.

وتم اليوم إجراء مقابلات لـ 57 من المتقدمين للندب على وظيفة مدير إدارة: الشئون المالية والإدارية بالإدارة العامة للشئون الطبية، مركز الدراسات الاستراتيجية، والشئون الإدارية بكليات الآداب، الإعلام، الاقتصاد المنزلى، التجارة، التربية النوعية، الطفولة المبكرة، الحاسبات، الزراعة، الصيدلة، الهندسة، العلوم، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، طب الأسنان، التربية، معهد الكبد القومى، إدارة متابعة تنفيذ المشروعات البيئية بالإدارة العامة للمشروعات البيئية، إدارة العلاقات العامة بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، إدارة الدراسات الاستراتيجية بمركز الدراسات الاستراتيجية، إدارة المكتب الفنى بالإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.