لأول مرة.. إجراء قسطرة مخية بمستشفيات التأمين الصحي الشامل فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، عن نجاح إجراء حالة قسطرة مخية، وذلك لأول مرة بمستشفيات التأمين الصحي الشامل في المحافظة.

وأوضحت محافظة بورسعيد، في بيان لها منذ قليل، أنه تم تشخيص وعلاج حالة ضيق حاد بأوردة المخ، تسبب في ارتفاع ضغط السائل النخاعي، وطنين حاد بالأذنين، وذلك تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وأعلنت هيئة الرعاية في بيان رسمي، أنه تم عمل قسطرة تشخيصية لشرايين وأوردة المخ، وقياس فرق الضغط بأوردة المخ وتشخيص الضيق الحاد، وذلك عن طريق شرايين وأوردة الذراع، وبناءً علي ذلك تم تخطيط وعمل عملية علاج الضيق الحاد بتركيب دعامة بالوريد عن طريق القسطرة المخية العلاجية، ليُحدث تحسنا مباشرا لأعراض المريض بعد تركيب الدعامة.

وقام بالجراحة فريق أطباء القسطرة المخية، المكون من الدكتور باسم نجاتي السيد أخصائي الأشعة التداخلية والقسطرة المخية بمعهد ناصر ومستشفى الشيخ زايد التخصصي، والدكتور أحمد سامح ندا، مدرس واستشاري جراحة المخ والأعصاب والقسطرة المخية، كلية الطب جامعة بورسعيد، والدكتور محمد محسن عبد الواحد، اخصائي الاشعة التداخلية والقسطرة المخية بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، تحت أشراف الدكتور فاروق حسن يوسف، أستاذ واستشاري القسطرة المخية بمستشفيات جامعة القاهرة ورئيس وحدة القسطرة المخية بمستشفى النصر.