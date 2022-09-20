لأولياء الأمور.. تسديد مصروفات المدارس على 3 أقساط فى أكتوبر ويناير ومارس

كتب محمود طه حسين

يقدم "اليوم السابع" فى التقرير التالى، طرق سداد أولياء الأمور مصروفات العام الدراسى الجديد:

ـ تحصل المصاريف الدراسية على 3 أقساط.

ـ القسط الأول في أكتوبر 2022.

ـ القسط الثاني يناير 2023.

ـ القسط الثالث مارس 2023.

ـ تسدد الرسوم في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

ـ متاح سداد المصروفات من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها.

ـ يتاح للطالب أيضا تسجيل المصروفات بمكاتب البريد بجيمع أنحاء الجمهورية.

ـ يسدد الطالب الرسوم بموجب الرقم القومي للطالب.

ـ تسدد الرسوم على خدمات فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن – أمان.

ـ متاح أيضا سدادها عبر خدمات "مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل – أموال".

ـ يتاح سداد المصروفات أيضا عبر البرابط التالى "https://eps.emis.gov.eg/"

- بالنسبة لمصروفات المدارس الرسمية للغات تسدد كالتالى.

- القسط الأول فى أول أكتوبر ويمثل 50%.

- القسط الثانى فى أول يناير المقبل بواقع 30%.

- القسط الثالث فى مارس 2023 ويمثل 20%.