كيما تحتل المرتبة الأولى في صادرات شركات القابضة للصناعات الكيماوية بنسبة 66%

كتب عبد الحليم سالم

كشفت المؤشرات المالية لشركات القابضة للصناعات الكيماوية، أن شركة الصناعات الكيماوية كيما، احتلت المرتبة الأولى في الصادرات، مقارنة بحجم المبيعات، بنسبة 66%، وذلك خلال العام المالى 2020-2021 ، حيث بلغت صادرات كيما نحو 929 مليون جنيه.

فيما احتلت مصانع النصر للأسمدة المرتبة الثانية بنسبة 36% ، وبلغت صادراتها 176 مليون جنيه ، تليها ملاحات المكس بنسبة 32% وبلغت صادراتها نحو 40 مليون جنيه ، وفى المرتبة الثالثة حلت مصانع سيناء للمنجنيز بنسبة 15% وبلغت صادراتها 57 مليون جنيه .

وأظهرت المؤشرات أن مصانع الدلتا للأسمدة بلغت نسبتها 2% بقيمة صادرات 864 ألف جنيه ، ومصر لصناعة الكيماويات بلغت نسبتها 8% بقيمة صادرات 40 مليون جنيه والنصر للملاحات 4% بقيمة صادرات 3 ملايين جنيه ومصانع النقل والهندسية نسبة 5% بقيمة 2 مليون جنيه ،ومصانع نيازا 4% بقيمة صادرات 3.2 مليون جنيه .

وبلغت جملة صادرات شركات القابضة للصناعات الكيماوية نحو 1.3 مليار جنيه خلال العام المالى 2020-2021 مقارنة ب 1.1 مليار جنيه العام المالى 2019-2020 .

جدير بالذكر ان وزارة قطاع الاعمال العام تسعى لزيادة صادرات شركاتها خاصة الى افريقيا من خلال الاستفادة من مشروع جسور التجارة والخط الملاحى الجديد من ميناء السخنة الى ميناء مومباسا في كينيا بجانب السعي لفتح أسواق جديدة.