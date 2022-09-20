اليوم السابع
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كهرباء شمال القاهرة: تشغيل أول تحكم آلى بالقاهرة الجديدة قريباً

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 03:00 ص
كهرباء شمال القاهرة: تشغيل أول تحكم آلى بالقاهرة الجديدة قريباً المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء
كتبت ــ رحمة رمضان

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أكد المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن مركز تحكم القاهرة الجديدة الآلى الجديد الذى تم افتتاحه بشكل تجريبى منذ عدة أشهر سيتم تشغيله رسميا خلال اﻷسابيع القليلة المقبلة بعد انتهاء الشركة المنفذة من كافة الأعمال.
 
وأضاف عفيفي فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الخبراء الفرنسيين التابعين للشركة المنفذة ما زالوا يستكملون أعمالهم بالمركز الخاصة بأنظمة المعلومات، لافتا إلى أن الأعمال النهائية للمركز خلال 3 أشهر وتستمر الأعمال التجريبية لمدة 3 أشهر أخرى، ويبدأ التشغيل  الفعلى للمركز قريبا بنسبة 100% خلال اﻷسابيع القليلة المقبلة.
 
أوضح عفيفي، أن جميع الأكشاك ولوحات التوزيع التى تم ربطها بمركز التحكم الآلى مراقبة بالكاميرات لتمكن الموظف الموجود بمركز التحكم من رؤية العطل ونوعه وسببه وينقله مباشرة على مصدر تغذية بديل وكل ذلك فى دقائق معدودة بدون أن يقوم المشترك بالإبلاغ عن العطل.
 
ويرى عفيفي، أن هذا المركز يعد طفرة فى نظام التحكم بالكهرباء وتقليل نسب الفقد والانقطاعات الناتجة عن أى مشاكل فنية أو طارئة، مضيفا أنه يخدم مناطق التجمع الأول والثالث والخامس والرحاب والقاهرة الجديدة بواقع 340 ألف مشترك.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

مركز تحكم القاهرة الجديدة الآلى



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