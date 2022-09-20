"كنز في محافظتك".. تعرف على السقف الفلكى بمعبد دندرة بقنا

كتب محمد أسعد

تحت عنوان "تعرف على كنز في محافظتك" تواصل وزارة السياحة والآثار الحملة الترويجية التى أطلقتها على المواقع الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لإبراز أهم وأميز القطع الأثرية التي تم الكشف عنها داخل كل محافظة من المحافظات المصرية، وذلك ضمن احتفالات الوزارة خلال الشهر الجاري بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

السقف الفلكي بمعبد دندرة بقنا

يتميز سقف صالة الأعمدة بمعبد حتحور في دندرة بمناظره الرائعة وألوانه الزاهية منذ آلاف السنين.

ويتميز كذلك بمنحوتات نادرة وذات نقوش بارزة على خلفية زرقاء فاتحة.

يعود تاريخ المعبد إلى العصر البطلمي وهو مخصص لعبادة أهم المعبودات المصرية وأكثرها شهرة.