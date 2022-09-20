اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 04:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

كلية اللاهوت الأسقفية تختتم المؤتمر العام الأكاديمى الجديد

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 02:55 م
كلية اللاهوت الأسقفية تختتم المؤتمر العام الأكاديمى الجديد كلية اللاهوت الأسقفية
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اختتمت كلية اللاهوت الأسقفية مؤتمر العام الأكاديمى الجديد الذى عقد بكينج مريوط بالإسكندرية، واستمر لمدة 3 أيام بمشاركة الأساتذة والطلاب بفروع الكلية الثلاثة بالقاهرة والإسكندرية والمنيا.

ومن جانبه قال القس مارك تقى المدرس بكلية اللاهوت الأسقفية إن المؤتمر شهد محاضرات وسيمنارات فى عدة تخصصات مثل اللاهوت النظامى واللاهوت الكتابى وسفر المزامير وفكر المسيحى المبكر واللغة العبرية وتاريخ الكنيسة وتاريخ العصور الوسطى.

جدير بالذكر أن كلية اللاهوت الأسقفية تأسست عام 2005، حيث تشمل المنظومة التعليمية للكلية على 3 مستويات إذ يتضمن المستوى الأول كلية اللاهوت المركزية للإقليم تحت مسمى "القديس أثناسيوس" بمحافظة القاهرة والإسكندرية، كما يضم المستوى الثانى كليات الأبروشيات تحت مسمى القديس كبريانوس للاهوت بتونس وكلية القديس فيرمنتيوس فى جامبيلا بإثيوبيا، وذلك بالإضافة للمستوى الثالث حيث يشمل مركز المنيا للدراسات اللاهوتية ومعهد جبال النوبة للدراسات الكتابية بالقاهرة.


الكنيسه الاسقفيه

اللاهوت الاسقفيه

كليه اللاهوت الاسقفيه

العام الاكاديمى



الموضوعات المتعلقة

كلية اللاهوت الأسقفية تحتفل بتخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية ومعهد جبال النوبة

الأحد، 24 يوليه 2022 12:05 م

كلية اللاهوت الأسقفية تحتفل بتخريج دفعة جديدة 23 يوليو الجارى

الخميس، 14 يوليه 2022 04:48 م

كلية اللاهوت الأسقفية تستضيف قسا أمريكيا فى سلسلة محاضرات 22 يونيو

الخميس، 16 يونيو 2022 01:49 م

كلية اللاهوت الأسقفية تستأنف الفصل الدراسى الثانى الخميس المقبل

الإثنين، 07 مارس 2022 05:48 م

كلية اللاهوت الأسقفية تبدأ العام الدراسى الجديد الخميس المقبل

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 01:00 ص

كيف تجتاز اختبارات التقديم لكلية اللاهوت الأسقفية ؟

الإثنين، 30 أغسطس 2021 12:00 ص

كلية اللاهوت الأسقفية تحتفل اليوم بتخريج الدفعة الثالثة عشرة من برنامج البكالريوس

السبت، 07 أغسطس 2021 05:00 ص

تعرف على آخر موعد لتلقى طلبات الالتحاق بكلية اللاهوت الأسقفية

الأربعاء، 28 يوليه 2021 03:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة