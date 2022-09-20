كلية اللاهوت الأسقفية تختتم المؤتمر العام الأكاديمى الجديد

كتب: محمد الأحمدى

اختتمت كلية اللاهوت الأسقفية مؤتمر العام الأكاديمى الجديد الذى عقد بكينج مريوط بالإسكندرية، واستمر لمدة 3 أيام بمشاركة الأساتذة والطلاب بفروع الكلية الثلاثة بالقاهرة والإسكندرية والمنيا.

ومن جانبه قال القس مارك تقى المدرس بكلية اللاهوت الأسقفية إن المؤتمر شهد محاضرات وسيمنارات فى عدة تخصصات مثل اللاهوت النظامى واللاهوت الكتابى وسفر المزامير وفكر المسيحى المبكر واللغة العبرية وتاريخ الكنيسة وتاريخ العصور الوسطى.

جدير بالذكر أن كلية اللاهوت الأسقفية تأسست عام 2005، حيث تشمل المنظومة التعليمية للكلية على 3 مستويات إذ يتضمن المستوى الأول كلية اللاهوت المركزية للإقليم تحت مسمى "القديس أثناسيوس" بمحافظة القاهرة والإسكندرية، كما يضم المستوى الثانى كليات الأبروشيات تحت مسمى القديس كبريانوس للاهوت بتونس وكلية القديس فيرمنتيوس فى جامبيلا بإثيوبيا، وذلك بالإضافة للمستوى الثالث حيث يشمل مركز المنيا للدراسات اللاهوتية ومعهد جبال النوبة للدراسات الكتابية بالقاهرة.