قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 13 فلسطينيًا بأنحاء متفرقة بالضفة الغربية

كتب: أحمد جمعة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، الثلاثا، 13 مواطنًا فلسطينيًا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه جرى اعتقال الأسيرين المحررين أيمن خالد الخضور، وعلى محمد الخضور، من بلدة بدّو، إضافة إلى اثنين آخرين من بلدة "القبيبة" وقرية "بيت دقو" فى شمال غرب القدس، كما اعتقل من بلدة الطور القدس المحتلة ستة شبان.

وأضافت أنه فى رام الله بوسط الضفة الغربية، اعتقل جنود الاحتلال شابين من بلدة بيت ريما وآخر عند حاجز "عطارة" العسكرى، كما تم اعتقال شاب من قرية "الشواورة" شرق بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس.

وعلى صعيد متصل، واصل المستوطنون اقتحاماتهم شبه اليومية لباحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية الاحتلال الإسرائيلى، فى وقت تتزايد فيه الدعوات من قبل ما تسمى منظمات الهيكل من أجل "اقتحام" واسع تستخدم فيه الأبواق فى عيد رأس السنة العبرية الذى يحل يوم فى وقت لاحق من الشهر الجاري.

وتزداد حدة الاقتحامات وشراستها فى موسم الأعياد والمناسبات اليهودية، وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس -فى بيان صحفي- أن المستوطنين نظموا جولات استفزازية فى باحات المسجد الشريف، ويسعى المستوطنون لتقسيم الأقصى زمانيًا ومكانيًا كما هو الحال فى المسجد الإبراهيمى فى الخليل.