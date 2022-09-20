اليوم السابع
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أكرم القصاص
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فنزويلا: اندلاع حريق ضخم فى مصفاة لتكرير النفط

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 08:10 ص
فنزويلا: اندلاع حريق ضخم فى مصفاة لتكرير النفط حريق مصفاة نفط - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت فنزويلا، اليوم الثلاثاء، اندلاع حريق ضخم في مصفاة لتكرير النفط شرق البلاد، دون أن يسفر عن إصابات بشرية.

 

ونقلت قناة (فرانس 24) الإخبارية عن وزير النفط الفنزويلي طارق العيسمي قوله: إن "صاعقة ضربت حوض معالجة المياه التابع للمصفاة الواقعة على البحر في بويرتو لا كروز بولاية أنزو تيجي، موضحا أن الحوض يحتوي على بقايا هيدروكربونية مما تسبب في اندلاع الحريق.

 

وأكد العيسمي أن الحريق كان ضخما لكنه لم يؤثر على منشآت التكرير التي تم إخلاؤها من العاملين، وكانت المصفاة نفسها شهدت السبت الماضي حريقا نجم عن تسرب للوقود، لكنه لم يسفر أيضا عن إصابات بشرية .

 


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