اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 07:36 ص
أكرم القصاص
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غلق 14 ورشة و10 محال تجارية لمخالفة مواعيد الإغلاق بمركز المحلة

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 06:04 ص
غلق 14 ورشة و10 محال تجارية لمخالفة مواعيد الإغلاق بمركز المحلة غلق ورش
الغربيــــة عادل ضرة

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أكد اللواء وجدى الجرواني رئيس مركز و مدينة المحلة الكبرى على استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والورش.

وأضاف، أنه تم تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية تحت إشراف نواب رئيس المدينة و تم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم و المولات لتطبيق الاجراءات القانونية وتحقيق الانضباط، حيث تم غلق 14 ورشة و 10 محال تجارية  و7 مقاهى.

وتابع، تم إطفاء 11 لمبة إنارة خارجية للمحلات وذلك لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء
 
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