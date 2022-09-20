عودة حركة قطارات "القاهرة - الإسكندرية" بعد رفع آثار حادث قطار دمنهور.. فيديو وصور

البحيرة - ناصر جودة

عادت منذ قليل، حركة القطارات مرة أخرى إلى طبيعتها بخط سكة حديد "القاهرة - الإسكندرية" بعد توقفها لأكثر من 5 ساعات، بسبب حادث خروج عربتين من أحد القطارات عن مسارهما بمحطة دمنهور بالبحيرة .

وتمكن فريق هيئة السكك الحديد من رفع عربات قطار "مطروح- القاهرة" الذى خرج عن مساره بمحطة دمنهور دون حدوث أى إصابات فى الأرواح.

واستعانت هيئة السكك الحديد بأوناش عملاقه لإزالة أثار الحادث، وتم إصلاح قضبان السكك الحديدية لإعادة حركة القطارات مرة أخرى .

وكانت محطة قطارات مدينة دمنهور بالبحيرة قد شهدت إزالة أثار خروج جرار قطار ركاب واحدى العربات بخط "القاهرة- الإسكندرية" عن مسارها أثناء دخول القطار محطة السكة الحديد صباح اليوم.

وأكدت مصادر مطلعة استعانة هيئة السكك الحديدية بفريق عمل واوناش عملاقة من محطة طنطا لإعادة العربات إلى مسارها وإصلاح قضبان السكة الحديد والعربات بورش الهيئة بالاسكندرية.

كانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة قد تلقت بلاغًا من شرطة السكة الحديد يفيد بخروج جرار قطار ركاب رقم 774 والعربة الأولي من القطار القادم من مطروح عن قضان شريط السكة الحديد أثناء دخول محطة دمنهور.

وعلي الفور، انتقلت القيادات الأمنية لمكان الواقعة بالفحص تبين خروج عربتي من القطار عن قضبان شريط السكة الحديد، دون حدوث إصابات.

كانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قد أعلنت أنه أثناء مسير قطار 774 ( نوم + مكيف ) مرسى مطروح / القاهرة اليوم صباح اليوم بحوش محطة دمنهور تم خروج الجرار وعربة القوى عن القضبان شاغلاً الخط الطالع والنازل ولم يسفر ذلك عن حدوث أى إصابات، وعلى الفور تنبه بالدفع بمعدات الرفع لموقع الحادث لسرعة الانتهاء من رفع الحادث والاستعداد بالسكة للحركة الطبيعية .

اصلاح عربة قطار دمنهور

المواطنون على قضبان السكة الحديد

رفع أحدى عربات قطار دمنهور تمهيدا لعودة حركة السكة الحديد القاهرة - الإسكندرية رفع أحدى عربات قطار دمنهور تمهيدا لعودة حركة السكة الحديد القاهرة - الإسكندرية

عربة-قطار-قطار-دمنهور

قطار-دمنهور-بعد-اصلاحه