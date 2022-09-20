عودة أسقف الشباب بالكنيسة الأرثوذكسية من ألمانيا بعد انتهاء رحلة علاجه

كتب: محمد الأحمدى

أعلنت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وصول نيافة الأنبا موسى أسقف الشباب على الطائرة العائدة من ألمانيا وذلك بعد انتهاء رحلة علاجه هناك.

وكان الأنبا موسى أسقف الشباب سافر إلى ألمانيا يوم 9 سبتمبر الجارى لمراجعة الطبيب المعالج لنيافته والذى يتابع حالته الصحية منذ سنوات.

وتعرض الأنبا موسى لوعكة صحية ودخل المستشفى وزاره البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

واطمأن البابا تواضروس علي حالة الأنبا موسى الصحية.