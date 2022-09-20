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عميد إعلام القاهرة: إعلان نتائج امتحانات دور سبتمبر خلال 48 ساعة

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 02:00 ص
عميد إعلام القاهرة: إعلان نتائج امتحانات دور سبتمبر خلال 48 ساعة جامعة القاهرة - أرشيفية
كتب ــ محمد صبحى

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أكدت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن الكلية انتهت من امتحان طلاب دور سبتمبر يوم الخميس الماضى بالنسبة لطلاب السنة النهائية، ويجرى الآن أعمال الرصد والتصحيح داخل الكنترولات .
 
وأضافت الدكتورة حنان جنيد فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع الانتهاء من التصحيح غدا ثم العمل على اعتماد النتيجة تمهيدا لإعلانها على موقع الكلية وإتاحتها للطلاب إلكترونيا.
 
وأشارت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إلى أن الكلية انتهت من كافة الاستعدادات اللوجيستية والترتيبات بشأن العام الدراسى الجديد 2022 / 2023، لافتة إلى أنه سيتم تنظيم أسبوع تعريف للطلاب الجدد عن الكلية بالتنسيق مع رعاية الشباب واتحاد طلاب الكلية .
 
 
 

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