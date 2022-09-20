عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون الأقصى فى حراسة شرطة الاحتلال

كتب: أحمد جمعة

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس – بحسب ما نقلته وكالة وفا الرسمية - بأن مجموعة متتالية من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه، وتزداد حدة هذه الاقتحامات وشراستها في موسم الأعياد والمناسبات الخاصة بالاحتلال.