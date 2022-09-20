ضوابط أداء امتحانات الثانوية العامة للبعثة التعليمية المصرية بالسودان

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط التقدم لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بالبعثة التعليمية المصرية بجمهورية السودان للعام الدراسى 2022/ 2023، كالتالى:

ـ أن يكون الطالب حاصل على الصف الأول والثاني الثانوي العام من مدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان كطالب منتظم.

ـ أن يكون الطالب أحد أبناء العاملين بالبعثات الحكومية المصرية بالسودان "المعارين فقط".

ـ يشترط الإقامة بدولة السودان من بداية سفر المعار (الوالد/ الوالدة) حتى موعد عقد الامتحان.

ـ إلغاء ما يسمى بطالب منازل بالبعثة.

ـ بالنسبة لأبناء الجالية المصرية المقيمين بدولة السودان من دون العاملين بالبعثات الحكومية المصرية والغير راغبين في الدراسة بمدارس البعثة يحق لهم التقدم على نظام أبناؤنا في الخارج من الصفوف الأولى وحتى الصف الثاني الثانوى.