ضبط 5 مصانع بدون ترخيص والتحفظ على 130 طن مياه غازية بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، حملة تموينية على عدد من المصانع بالخانكة، وذلك بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وعيد عبدالله وكيل وزارة التموين بالقليوبية، وتعليمات هيئة الرقابة الإدارية، فى ضوء التوجيهات بتشديد الرقابة على الأنشطة التموينية المختلفة والتجارية.

وأوضحت مديرية التموين بالقليوبية، فى بيان لها، أنه تشكلت حملة من رجال الرقابة بإدارة تموين الخانكة برئاسة مديرة الإدارة، وأسفرت عن ضبط عدد 5 مصانع تعمل بدون ترخيص، منها ضبط مصنع مخصبات زراعية بدون ترخيص، وتم مصادرة 30 طن كبريتات نحاس من انتاج المصنع معدة للبيع والتوزيع، كما تم ضبط مصنع صابون سائل بدون ترخيص، وتم التحفظ على 25 طن صابون سائل من انتاج المصنع معدة للبيع والتوزيع.

كما أسفرت الحملة أيضا عن ضبط مصنع مخلفات عبوات مياه غازية بدون ترخيص وتم التحفظ على 20 طن عبوات مياه غازية، بالإضافة إلى عدد 1250 سبيكة الومنيوم، كما تم ضبط مصنع لصناعة الغراء من جلود الحيوانات بدون ترخيص تم التحفظ على 30 طن جلود و15 أسطوانة بوتجاز كبيرة و4000 قطعة غراء من انتاج المصنع معدة للبيع والتوزيع، وضبط مصنع مخلفات قماش بدون ترخيص وتم التحفظ على 25 طن مخلفات قماش.

وتابعت المديرية، أنه تم التحفظ على المضبوطات، تحت تصرف النيابة العامة، لحين صدور قرار بشأنها، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.



المصانع المخالفة بالخانكة



المصانع التي تم ضبطها



الغراء المقلد



مخلفات قماش



جلود حيوانات



جانب من المضبوطات بالحملة



المضبوطات بالحملة