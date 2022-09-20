صعود بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة الثلاثاء باستثناء هبوط "البحرين"

كتب هانى الحوتى

ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، باستثناء تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.04% خاسرًا 0.71 نقطة ليغلق عند مستوى 1935.65 نقطة.

بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.5% رابحًا 57.27 نقطة ليغلق عند مستوى 11503.60 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.06% خاسرًا 11.70 نقطة ليغلق عند مستوى 20218.56 نقطة، وبلغ حجم التداول 126.9 مليون سهم بقيمة 4.8 مليار ريال.

وصعد 18 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها التأمين بنسبة 3.15%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 2.20%، يليه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.41%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.35%، ثم قطاعي تجزئة السلع الكمالية، والسلع طويلة الأجل بنسبة 1.12%، 1.11%، على التوالي، ثم قطاعات المرافق العامة، والسلع الرأسمالية، وتجزئة الأغذية، وإنتاج الأغذية بنسبة 0.96%، 0.95%، 0.94%، 0.93%، على التوالي، فيما تراجعت قطاعات الاتصالات، والإعلام والترفيه، والمواد الأساسية بنسبة 0.84%، 0.81%، 0.59%، على التوالي.

وقفز 110 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "دله الصحية" بنسبة 7.31%، ثم سهم "بوبا العربية" بنسبة 7%، ثم سهم "نسيج" بنسبة 6.63%، وتراجع 91 سهمًا على رأسها سهم "ساب للتكافل" بنسبة 4.52%، ثم سهم "سلامة" بنسبة 4.15%، ثم سهم "تهامة" بنسبة 3.58%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 284.9 مليون ريال سعودي.

بورصة الكويت وتباينت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.32% رابحًا 24 نقطة ليغلق عند مستوى 7548.66 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.44% رابحًا 36.74 نقطة ليغلق عند مستوى 8433.27 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.12% خاسرًا 6.67 نقطة ليغلق عند مستوى 5702.67 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.60% خاسرًا 35.44 نقطة ليغلق عند مستوى 5892.23 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 123.3 مليون سهم بقيمة 43.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9730 صفقة، وصعد 11 قطاعًا ببورصة الكويت على رأسها الطاقة بنسبة 3.52%، أعقبه قطاع المنافع بنسبة 0.99%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.77%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.63%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.56%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.47%، ثم قطاعي المواد الأساسية، والبنوك بنسبة 0.37%، 0.35%، على التوالي، ثم قطاعي الاتصالات، والخدمات المالية بنسبة 0.19%، 0.17%، على التوالي، وأخيرًا قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع الصناعة وحيدًا بنسبة 0.09%.

بورصة دبي ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.68% رابحًا 23.88 نقطة ليغلق عند مستوى 3497.88 نقطة، وبلغ حجم التداول 311.3 مليون سهم محققة ما قيمته 583.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 8135 صفقة لعدد 32 سهمًا.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 1.56%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.38%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 1.33%، ثم قطاعي المرافق العامة، والنقل بنسبة 0.39%، 0.33%، على التوالي، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.28%، فيما تراجعت قطاعات الاتصالات، والسلع، والتأمين بنسبة 0.83%، 0.59%، 0.29%، على التوالي.

وقفز 16 سهمًا على رأسها سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 7.51%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.63%، وتراجع 12 سهمًا على رأسها شركة الفردوس القابضة بنسبة 9.85%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 5.34%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 45.7 مليون ورقة بقيمة 299.1 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي وصعد مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.369% رابحًا 37.17 نقطة ليغلق عند مستوى 10123.54 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.164 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 358.6 مليون سهم، بقيمة 1.8 مليار درهم، عبر تنفيذ 15.1 ألف صفقة.

وقفزت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المرافق بنسبة 5.45%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.85%، يليه قطاعي التقديري للمستهلك، والطاقة بنسبة 1.51%، 1.49%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.13%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.49%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.54%.

وارتفع 29 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات" بنسبة 6.86%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة" بنسبة 5.45%، ثم سهم "شركة أم القيوين للاستثمارات العامة" بنسبة 5.17%، وتراجع 22 سهمًا على رأسها سهم "شركة أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأذونات" بنسبة 8.82%، ثم سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 5.04%، ثم سهم "مجموعة أرام" بنسبة 4.91%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 266.6 مليون درهم.

بورصة البحرين فيما تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.04% خاسرًا 0.71 نقطة ليغلق عند مستوى 1935.65 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.9 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة انخفاض 4.71% بضغوط هبوط سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 3.45%، وهبط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.7%.

فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة نمو 4.62% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.21%، وصعد سهمي بنك السلام، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.12%، 0.6%، على التوالي.