صعود المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بمنتصف تعاملات جلسة الثلاثاء

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي، المصرية للاتصالات، بالم هيلز للتعمير، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، السويدي إليكتريك، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات عربية وأجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 9863 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1878 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 12162 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 3981 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 2167 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 3096 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 3463 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهما؛ حق الاكتتاب لشركة غاز مصر-1، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية،

وأعلنت شركات ابن سينا فارما، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والكابلات الكهربائية المصرية، وأم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، بالم هيلز للتعمير، شراء الأولى 1.35 مليون سهم خلال جلسة أمس الإثنين، وشراء الثانية 700 ألف سهم، وشراء الثالثة 445 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة بحوزة الشركة إلى 2.62%، وشراء الرابعة 1.3 مليون سهم خزينة والتي تمثل نسبة 0.13% من أسهم الشركة، وشراء الخامسة 1.3 مليون سهم خزينة تمثل نسبة 0.04% من أسهم الشركة.

في السياق ذاته مالت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم للشراء خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 130.5 ألف سهم، 127.9 ألف سهم، 18 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، المصرية للمنتجعات السياحية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 12850 سهم، 201.2 ألف سهم، 42 ألف سهم، 198.7 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي.

في سياق منفصل قالت شركة السويدي إليكتريك، إن شركتها التابعة شركة رواد الحديثة، قد وقعت عقدًا بقيمة حوالي 418 مليون جنيه لصالح شركة شركة إيبيكو للأدوية لإنشاء مشروع مصنع إيبيكو 3 لإنتاج الأدوية والبدائل الحيوية، وسيتم تنفيذ المشروع في خلال 13 شهرًا من تاريخ توقيع العقد، وتبلغ استثمارات المصنع الجديد 2 مليار جنيه ويقام على مساحة 10500 متر مربع بمدينة العاشر من رمضان، ويقام لأول مرة بفكرة بناء الأقسام والمناطق الإنتاجية الحيوية مسبقًا خارج مصر ثم نقلها جاهزة للتركيب.

من جهة أخرى قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنها تلقت كتابًا من شركة لايم فيست بارتنرز للرعاية الصحية، وشركة تواصل هولدنجز بشأن طلب تعديل سعر إعلان عرض الشراء الإجباري على شركة الإسكندرية للخدمات الطبية (المركز الطبي الجديد-الإسكندرية) ليصبح 49 جنيهًا للسهم الواحد بدلًا من 47.67 جنيه، وذلك وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.