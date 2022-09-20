"صحة سوهاج": غلق وتشميع 14 منشأة طبية غير مرخصة بمركز جرجا

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج عن تنفيذ حملة مكبرة على مدار يومين، استهدفت المنشآت الطبية غير المرخصة، وتم إغلاق 14 منشأة صحية بنطاق مركز جرجا، حيث قام فريق من إدارة العلاج الحر بتنفيذ الحملة على المنشآت، صرح بذلك الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة.

هذا وقد جاءت الحملة بإشراف الدكتور محمد محسن عساف مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور عماد فرجاني مدير الإدارة الصحية بجرجا وفريق ضم كلا من الدكتور الهيثم محمد الملثم والدكتورة هبة محمد عبد الهادى ومحمد عبد الغنى السيد.

ومن جانبه، أكد الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن صحة المواطن أولوية أولي له ولن يتم التهاون مع المتلاعبين بها، وشدد علي المرور الدائم علي جميع المنشآت والتأكد من الالتزام بجميع الاشتراطات الصحية واشتراطات مكافحة العدوى، وأنه تم التنبيه على أصحاب تلك المنشآت الطبية بضرورة الترخيص وتقنين أوضاعهم، وتأتى هذه الإغلاقات ضمن الإجراءات التي تتخذها مديرية الصحة بسوهاج للحفاظ على صحة المواطنين وتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم.