اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 11:40 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

شاهد.. تصوير جوى لميدان النهضة بالجيزة بعد أعمال التطوير والتجميل

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 10:46 ص
شاهد.. تصوير جوى لميدان النهضة بالجيزة بعد أعمال التطوير والتجميل
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت محافظة الجيزة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقطع فيديو لميدان النهضة وشارع جامعة القاهرة بعد أعمال التطوير والتجميل، فى إطار أعمال التطوير الشامل الذى يشهدها القطاع والتى ضمت تطوير شوارع مراد والبحر الأعظم ونفق عباس والنيل والتحرير وشارل دى جول ورفع كفاءة ميدان وشارع النهضة، وذلك وفقا للخطة الاستثمارية للتطوير الحضاري. 

 

وأظهر الفيديو تصوير جوى لتطوير وتجميل الميدان، وذلك تنفيذا لتكليفات أحمد راشد محافظ الجيزة، بشأن استمرار أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق لتنفيذ خطة المحافظة لتطوير الشوارع بالأحياء والمراكز والمدن. 

 

كان محافظ الجيزة قد وجه بضرورة مراعاة الشكل الجمالى والحضارى أثناء تنفيذ الأعمال والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء والأشجار لتحسين الصورة البصرية مع إجراء الصيانات الدورية لها، ورفع كفاءة أرصفة المشاة والبلدورات ومسار سير المواطنين لتسهيل الحركة وعدم إعاقة الحركة المرورية.

 

وتشهد محافظة الجيزة تطوير ما يقرب من 475 طريق بتكلفة 1,5 مليار جنيه، مما حقق طفرة تنموية هائلة فى مجال تطوير ورفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق والمحاور المرورية، حيث شملت المشاريع، تطوير عدد من شوارع المحافظة ما بين رئيسية ورصف الشوارع وتوسعاتها وتركيب أعمدة إنارة وتطوير الجزر الوسطى ورفع كفاءة أرصفه المشاة وتركيب بلاط انترلوك بالشوارع الجانبية وبالوعات صرف الأمطار.

 

ويستهدف التطوير خدمة المواطنين وتسيير حركة التنقلات، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، تشمل تحسين البنية التحتية، وبناء مجتمعات عمرانية جديدة، والربط بين الجيزة ومحافظات الجمهورية المصرية، فى إطار التوجيهات العامة للدولة بتطوير شبكة الطرق القومية.

 


تطوير الطرق

رفع كفاءة الطرق

طرق الجيزة

شبكة الطرق

ميدان النهضة

شارع جامعة القاهرة

الجيزة



الموضوعات المتعلقة

انقطاع مياه الشرب عن مدينة طوخ 4 ساعات اليوم لغسيل الشبكات بالكلور

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 10:31 ص

أسعار العملات مستقرة فى البنوك اليوم.. والريال السعودى بـ5.14 جنيه

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 10:30 ص

نقابة الأطباء تحتفل باليوم العالمى لتنظيم الأسرة بحضور وزير الصحة الإثنين المقبل

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 10:29 ص

مصر للطيران الناقل الرسمى لفريق NL للكراسى المتحركة لكرة اليد

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 10:25 ص

وزير التعليم: إتاحة نماذج امتحانات للثانوية العامة لتدريب الطلاب عليها

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 10:18 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة