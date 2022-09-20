سقوط أمطار خفيفة على سواحل شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت مناطق شمال سيناء الساحلية سقوط أمطار خفيفة مصحوبة بانخفاض فى درجات الحرارة، وتركز سقوط الأمطار على مناطق العريش، ولم تتلق غرفة عمليات محافظة شمال سيناء أى بلاغات.

وبدأت شمال سيناء تشهد أجواء خريفية بمعظم أنحاء مناطقها، منذ بداية هذا الأسبوع، وتساقطت قبل يومين قليل من المطر بمناطق غرب العريش.

وأعلنت محافظة شمال سيناء، رفع درجة الاستعداد لأى تقلبات جوية محتملة، والتأكيد على جاهزية مجالس المدن لأى احتمالات سقوط امطار وسيول ، ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة الظروف الجوية ، و استعداد بكافة المرافق الخدمية لأي تطورات للظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة .

وأعلن مجلس مدينة العريش انه بناء علي تعليمات مجلس رئاسة الوزراء وتوجيهات محافظ شمال سيناء بشأن انتهاء موسم صيف 2022 وإخلاء اشغالات مخيمات البحر ، أصدر أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش تعليمات للاداره الهندسيه برفع آثار المخيمات والزام اصحابها بعودة الشاطئ الى ماكان عليه ونظافته وتغريم من يخالف ذلك .

ووجه رئيس الحي والإشغالات للمتابعة والتنبيه مشددا علي أصحاب الإشغالات بسرعه رفعها ونظافه مكانها ورد الشاطئ لما كان.