سفير مصر لدى بوخارست يسلم رومانيا دعوة الرئيس السيسى الخاصة بمؤتمر COP27

كتب: أحمد جمعة

التقى السفير مؤيد الضلعى، سفير مصر لدى رومانيا، مستشارة الرئيس الرومانى Luminita Odobescu لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، حيث أعربت مستشارة الرئيس عن اهتمام الرئيس الروماني بتنمية العلاقات مع مصر، وتعميق الحوار السياسي على جميع المستويات وتوسيع وتنويع التعاون الاقتصادى الروماني المصرى.

وأكد السفير مؤيد الضلعي – بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية - على أهمية زيادة التبادل التجارى بين الدولتين، وتنشيط التعاون في عدد من المجالات منها التعليم، والثقافة، والصناعة، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما قام السفير المصرى بتسليم الدعوة الموجهة من رئيس الجمهورية إلى الرئيس الرومانى "كلاوس يوهانيس" للمشاركة فى قمة قادة العالم فى إطار الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.