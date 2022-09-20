سفير روسيا بكندا: الهجوم على البعثة الدبلوماسية الروسية محاولة لارتكاب هجوم إرهابى

كتب أحمد عرفة

أكد السفير الروسي لدى كندا أوليج ستيبانوف، أن الهجوم على البعثة الدبلوماسية الروسية في أوتاوا هو محاولة لارتكاب هجوم إرهابي، وفقا لروسيا اليوم.

وقال السفير الروسي لدى كندا: تعرضت سفارة روسيا في اوتاوا لهجوم، نعتبره بمثابة هجوم إرهابي، ولحسن الحظ لم تقع إصابات أو أضرار.

وأوضح السفير الروسي لدى كندا أنه تم إرسال مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الكندية للمطالبة بإجراء تحقيق شامل في هذا الحادث متابعا: نأمل أن يتم اعتقال ومعاقبة المهاجم الذي قام بإلقاء الزجاجة الحارقة.

ولفت السفير الروسي لدى كندا إلى أنه كان هنالك سابقا عدة حالات تم فيها إلقاء أجسام غريبة في أراضي السفارة وتم توجيه نداءات متكررة إلى السلطات الكندية لتزويد مكاتب البعثة في أوتاوا ومونتريال وتورنتو بالحراسة والتدابير اللازمة لتوفير الحماية الفورية.