وقال كانفسكي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تريند" في أذربيجان : "إن أطنانًا من المنتجات الغذائية والأدوية والسلع الضرورية الأخرى تصل باستمرار إلى أوكرانيا مُقدمة من أذربيجان".



يًشار إلى أنه فور إطلاق العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أمر رئيس أذربيجان إلهام علييف بإرسال مساعدات طبية عاجلة تحتوي على معدات طبية وأدوية إلى أوكرانيا، تحت إشراف وكالة التأمين الطبي الالزامي وهيئة إدارة الوحدات الطبية في أذربيجان.



يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.