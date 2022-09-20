سفير أرمينيا: مصر حجر زاوية أمن منطقة الشرق الأوسط ونسعى لتعزيز التعاون معها

أ.ش.أ

أكد سفير أرمينيا لدى القاهرة هراتشيا بولاديان أن بلاده تولى اهتماما كبيرا بالتعاون السياسى مع مصر باعتبارها حجر الزاوية التقليدى لأمن منطقة الشرق الأوسط؛ فضلا عن كونها شريكا أساسيا نسعى إلى تعزيز التعاون معها فى جميع المجالات، خاصة مجالى التعاون الاقتصادى والتجاري.

وقال سفير أرمينيا - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط بمناسبة العيد القومى لأرمينيا الذى يوافق غدا الأربعاء، أن التعاون السياسى يشمل زيارات متبادلة على مستويات مختلفة بما فى ذلك الزيارات الرسمية لرئيسى البلدين؛ فضلا عن المشاورات السياسية بين وزارتى الخارجية، والحوار الدائم فى المنتديات الدولية، مشيرا إلى أن بلاده تحتفل هذا العام بالذكرى الـ 30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأضاف أن المشاورات السياسية، التى عقدت بين وزارتى الخارجية فى يوليو الماضى، أكدت على الرغبة المتبادلة بين البلدين للمضى قدما فى التعاون فى كافة المجالات، مشيرا إلى أن التركيز حاليا على تعزيز التعاون فى مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والثقافة والسياحة والتعليم مع استكشاف مجالات جديدة من أجل دعم التعاون متبادل المنفعة بين الجانبين.

وأكد أنه من المتوقع عقد الدورة السادسة للجنة الحكومية الدولية المشتركة فى القاهرة على الأرجح فى النصف الأول من عام 2023 والتى سيترأسها وزير الاقتصاد الأرمينى، مشيرا إلى سعى السفارة زيادة التبادل التجارى مع مصر والاستثمارات المتبادلة خلال السنوات المقبلة.

وعن مؤتمر المناخ، هنأ بولاديان مصر على استضافتها لهذا الحدث الدولى المهم وهو الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب- 27)؛ الذى سيعقد فى مدينة شرم الشيخ وهذا يؤكد بلا منازع أهمية دور مصر على المستويين الإقليمى والدولي.. متمنيا كل التوفيق والنجاح لمصر لاستضافة هذا المؤتمر الذى سوف يشارك فيه الرئيس الأرمينى فاهاجن خاتشاتوريان.

وأفاد بأنه تم تنظيم هذا العام عدة منتديات الأعمال (أرمينيا/ مصر) فى مجالات التكنولوجيا الفائقة والسياحة والتعليم، مؤكدا أن الشركات الأرمينية تولى اهتمامًا كبيرًا بالمشاركة فى المعارض الصناعية فى مصر.

وأعرب عن ثقته بأن اتفاقية التجارة الحرة التى ستبرم بين مصر والاتحاد الاقتصادى الأوراسى ستخلق فرصا جديدة لتطوير الشراكة (المصرية – الأرمينية) فى مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، مؤكدا أن بلاده بصفتها عضوا فى هذا الاتحاد ستبذل قصارى جهودها لمساعدة مصر على استكمال عملية صياغة والتوقيع على الاتفاقية فى أقرب وقت ممكن.

وقال أن أرمينيا طورت تعاونا فعالًا فى مجال التعليم حيث ينفذ مركز الدراسات الأرمنية بجامعة القاهرة بأنشطة تعليمية نشطة من بينها مشاركة محاضر من جامعة يريفان الحكومية لتدريس اللغة الأرمينية للطلاب المصريين منذ مارس الماضى وذلك بتمويل من الحكومة الأرمينية، مشيرا إلى التعاون المثمر مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والتى شارك فيها آلاف من المتخصصين الأرمن من مختلف المجالات فى الدورات التدريبية التى نظمتها الوكالة.

وعن السياحة، قال بولاديان إن مصر وأرمينيا تتبنيان الإجراءات لتبسيط أنظمة التأشيرات للمواطنين حيث يمكن للمصريين التقدم للحصول على تأشيرة إلكترونية، أو للحصول على تأشيرة مباشرة من السفارة الأرمينية، أو حتى الحصول عليها عند الوصول إلى البلاد فى حالة استيفاء الشروط؛ومن المؤكد هذه الإجراءات سوف تؤدى إلى زيادة أعداد السائحين من كلا الجانبين.

وأوضح أن أكثر من 30 ألف سائح أرمينى زاروا مصر هذا الصيف، ومن المتوقع أن يرتفع أعدادهم إلى أكثر من 100 ألف سائح بحلول عام 2023، مشيرا إلى أنه من المتوقع عقد أول منتدى أعمال للشركات العاملة فى مجال السياحة فى القاهرة فى نهاية هذا الشهر.

وعن الثقافة، قال إن السفارة تخطط لتنظيم أيام ثقافية أرمينية فى مصر خلال عامى 2023 و2024 فى ضوء اهتمامنا بالترويج لثقافتنا، معربا عن سعادته باهتمام الشباب المصرى ليس فقط باللغة ولكن أيضًا التاريخ والتقاليد الأرمينية التى ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتقاليد المصرية، لافتا إلى مشاركة الموسيقيين والفنانين الأرمن وغيرهم من "السفراء" الثقافيين فى المعارض أو المهرجانات فى مصر، وكذلك الفنانين والموسيقيين المصريين الذين يزرون أرمينيا للترويج للثقافة المصرية.