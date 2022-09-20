زى النهارده.. الجنايات تقضى بالمشدد 3 سنوات لـ18 متهما بـ"اقتحام قسم العرب"

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من 7 سنوات، يوم 20 سبتمبر 2015، قضت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة في طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بالسجن المشدد 3 سنوات لـ18متهما، فى إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم العرب ببورسعيد"، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد على متهمين آخرين غيابيا.

وكانت المحكمة قد قضت فى وقت سابق بأحكام متفاوتة على المتهمين، ما بين المؤبد والعشر سنوات على المتهمين غيابيا.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة من بينها: التجمهر والتلويح بالعنف، واقتحام قسم العرب ببورسعيد، والقتل والشروع فى القتل، وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم، وتهريب المحتجزين به، الأمر الذى أسفر عن مقتل 5 أشخاص.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.