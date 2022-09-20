رفع 210 أطنان مخلفات بمنشأة البكارى واللبينى وفيصل والرماية

كتبت - مرام محمد

قامت الإدارات الميدانية بالقطاع الشمالي والجنوبي والهضبة ومنشأه البكاري بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بصفة يومية، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحت إشراف حسن موافي رئيس حي الهرم.

أسفرت الحملة عن رفع تراكمات القمامة من نفق المنشية والترابيع ومدينة الرحمن نطاق منشأه البكاري، حيث تم رفع 70 طن مخلفات قمامة ورتش، وفي نطاق القطاع الجنوبي تم رفع جميع مخلفات القمامة بحوالي 90 طن مخلفات، بينما قام القطاع الشمالي بأعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات بشارع اللبيني فيصل، حيث تم رفع 35 طن مخلفات بالإضافة إلى متابعة أعمال النظافة بشارع فيصل الرئيسي.

وقام قطاع الهضبة بمتابعة أعمال النظافة والكنس اليدوي لسلالم المشاه بطريق الفيوم ورفع المخلفات من مساكن الرماية ومساكن الشباب والاستثماري، حيث أسفرت الحملة عن رفع 15 طن مخلفات والحفاظ على المظهر الحضاري وعدم السماح بوجود مخلفات أو تراكمات للقمامة حفاظا على البيئة والتأكد من تفريغ صناديق القمامة أولا بأول من الشوارع والميادين والمناطق السكنية لرفع مستوى النظافة.

وقامت إدارة المرافق بمراجعة وتركيب أغطية بالوعات الصرف الصحي بطريق اللبيني هرم أمام قاعة الماسة وتم شفط المياه وأعمال إصلاح ماسورة مياه بشارع بركات من اللبيني فيصل وشارع الصوت والضوء طريق أبو الهول السياحي، كما تم تسليك وتطهير الصرف الصحي بمساكن منشأة البكاري أمام مجمع المدارس وفرد طبقة قشط أسفلت وأعمال تطهير بالوعات الأمطار بنفق اللبيني هرم وفيصل.