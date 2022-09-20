اليوم السابع
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رفع 143 حالة إشغال فى حملة مكبرة بالدقى.. صور

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 09:59 ص
رفع 143 حالة إشغال فى حملة مكبرة بالدقى.. صور حملة لإزالة الإشغالات بالدقى
كتبت - مرام محمد

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شن حى الدقى تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس الحى، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع لطفى حسونة والتحرير وامتداد شارع النور، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات وضبط المخالفين.

 

وأسفرت الحملة عن تحرير 13 محضر إشغال للطريق العام و6 محاضر تالف رصف، ورفع 143 حالة إشغال من الطريق العام وتحرير 11 مخالفة انتظار خاطئ للسيارات والدرجات النارية وغرامات فورية للمخالفين.

 

واستمرت الحملة تحت غطاء أمنى بقيادة العميد أحمد كامل مأمور قسم شرطة الدقى والمقدم هيثم خلف مدير مكتب مرافق الدقى لتحقيق التواجد الميدانى للحى والمحافظة على الانضباط ورفع كافه التعديات وحجز أماكن انتظار السيارات مع اتخاذ كافة الإجراءات مع المخالفين.

 

 
 
حملة لرفع الإشغالات بالدقى
حملة لرفع الإشغالات بالدقى

 

رفع الإشغالات بالدقى
رفع الإشغالات بالدقى

 

رفع 143 حالة إشغال فى حملة مكبرة بالدقى
رفع 143 حالة إشغال فى حملة مكبرة بالدقى

 


حملة لازالة التعديات

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